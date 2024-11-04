Астрофизики из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса прогнозируют, что в результате пролета мимо Земли в 2029 году гигантский астероид Апофис может полностью измениться под действием гравитации нашей планеты.

Земная гравитация может полностью изменить гигантский астероид Апофис

Отмечается, что земная гравитация может вызвать толчки и оползни на поверхности астероида Апофис, который должен пролететь мимо нашей планеты в 2029 году.

Длина этого астероида, названного в честь египетского бога хаоса, составляет 340 метров, а по форме напоминает гигантский арахис.

В результате столкновения с этим астероидом Земля не будет уничтожена, однако его размеры позволяют уничтожить, например, целый город.

Этот астероид впервые был обнаружен в 2004 году и спрогнозирован, что он может пролететь максимально близко от Земли в 2029 году.

Астероид Апофис пролетает мимо Земли

Наблюдения 2021 позволили проследить путь астероида с большей точностью и определить, что шансов на столкновение с планетой у него меньше, чем считалось изначально.

Астрофизики прогнозируют, что 13 апреля 2029 года Апофис пролетит на расстоянии всего в 32 тыс км от Земли.

Ожидается, что пролет этого астероида скорее всего не повлияет на нашу планету, однако земная гравитация повлияет на сам астероид.

По словам астрофизика Рональда-Луи Баллоуза из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, крошечные метеороиды постоянно бомбят поверхности астероидов в процессе, называемом космическим выветриванием.

Однако этот процесс не наблюдается у астероидов, пролетающих на близком расстоянии мимо Земли.

Механизм, стоящий за исчезновением следов выветривания, не известен.

Как гравитация Земли повлияет на астероид Апофис

Одно из предположений состоит в том, что гравитация планеты притягивает камни на поверхности астероида, отбрасывая их и обнажая подстилающий слой.

Чтобы проверить это утверждение Баллоуз и его коллеги из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса провели моделирование поверхности Апофиса, о котором, по сути, известно очень немного.

Поэтому модель создавалась на довольно похожем астероиде Итокава, который в свое время был изучен более подробно.

Ученые смоделировали движение каждой модели к Земле, отслеживая как значительные, так и менее значительные вероятные изменения.

Выяснилось, что земная гравитация будет оказывать влияние на Апофис во время сближения в 2029 году, вызывая толчки, которые, вероятно, начнутся за час до того, как Апофис достигнет ближайшей точки к Земле, и будут продолжаться некоторое время после этого.

Однако гравитация Апофиса примерно в 250 тыс раз меньше земной. Поэтому мы думаем, что события гораздо меньшего размера могут правдоподобно встряхнуть все на его поверхности, отмечает Баллоуз. Поделиться

Ученые подчеркивают, что такие сотрясения могут быть достаточно сильными, чтобы поднять валуны с поверхности Апофиса.

При этом часть этих камней может улететь в космос, однако большинство из них упадет на поверхность астероида, создав выразительные поверхностные узоры, которые сможет распознать пролетающий мимо космический аппарат.

Еще одним процессом, который повлияет на изменение внешнего вида астероида, будет изменение его «опрокидываний».

Эти опрокидывания происходят из-за того, что астероид не вращается вокруг фиксированной оси или периода времени. Зато он опрокидывается в пространстве, как неудачно брошенный футбольный мяч.

Другое исследование, проведенное в 2023 году, показало, что гравитация Земли заставит астероид вращаться или быстрее или медленнее, в зависимости от его ориентации во время подхода 2029 года. Новые симуляции подтвердили это открытие.

Они также показали, что изменения в опрокидывании Апофиса приведут к дестабилизации наклонных поверхностей поверхностных пород, что в экстремальных случаях может привести к оползням. В отличие от сейсмических толчков эти изменения будут происходить постепенно в течение десятков тысяч лет.