Астрофізики з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса прогнозують, що внаслідок прольоту повз Землі у 2029 році гігантський астероїд Апофіс може повністю змінитись під дією гравітації нашої планети.

Земна гравітація може повністю змінити гігантський астероїд Апофіс

Зазначається, що земна гравітація може викликати поштовхи та зсуви на поверхні астероїда Апофіс, який має пролетіти повз нашої планети у 2029 році.

Довжина цього астероїда, названого на честь єгипетського бога хаосу, складає 340 метрів, а за формою він нагадує гігантський арахіс.

Унаслідок зіткнення з цим астероїдом Земля не буде знищена, однак його розміри дозволяють знищити, наприклад, ціле місто.

Цей астероїд вперше виявили у 2004 році і спрогнозували, що він може пролетіти максимально близько від Землі у 2029 році.

Астероїд Апофіс пролітає повз Землі

Спостереження 2021 року дозволили простежити шлях астероїда з більшою точністю і визначити, що шансів на зіткнення з планетою у нього менше, ніж вважалося спочатку.

Наразі астрофізики прогнозують, що 13 квітня 2029 року Апофіс пролетить на відстані усього у 32 тис км від Землі.

Очікується, що проліт цього астероїда, скоріш за все, не вплине на нашу планету, однак земна гравітація вплине на сам астероїд.

За словами астрофізика Рональда-Луї Баллоуза з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса, крихітні метеороїди постійно бомбардують поверхні астероїдів у процесі, який називають космічним вивітрюванням.

Однак цей процес не спостерігається в астероїдів, які пролітають на близькій відстані повз Землю.

Механізм, який стоїть за зникненням слідів вивітрювання, не відомий.

Як гравітація Землі вплине на астероїд Апофіс

Одне з припущень полягає в тому, що гравітація планети притягує камені на поверхні астероїда, відкидаючи їх і оголюючи шар, що підстилає.

Аби перевірити це твердження Баллоуз та його колеги з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса провели моделювання поверхні Апофісу, про який, насправді, відомо дуже небагато.

Через це модель створювалась на доволі схожому астероїді Ітокава, який свого часу був вивчений більш детально.

Науковці змоделювали рух кожної моделі до Землі, відстежуючі як значні, так і менш значні ймовірні зміни.

З’ясувалось, що земна гравітація здійснюватиме вплив на на Апофіс під час зближення у 2029 році, викликаючи поштовхи, які, ймовірно, почнуться за годину до того, як Апофіс досягне своєї найближчої точки до Землі, і продовжуватимуться деякий час після цього.

Однак гравітація Апофіса приблизно в 250 тис разів менша за земну. Тому ми думаємо, що події набагато меншого розміру можуть правдоподібно струсити все на його поверхні, — зазначає Баллоуз. Поширити

Науковці підкреслюють, що такі струси можуть бути достатньо сильними, щоб підняти валуни з поверхні Апофіса.

При цьому частина цих каменів може полетіти у космос, однак більшість з них впаде на поверхню астероїду, створивши виразні поверхневі візерунки, які зможе розпізнати космічний апарат, що пролітає повз.

Ще одним процесом, який вплине на зміну зовнішнього вигляду астероїду, буде зміна його «перекидань».

Ці перекидання відбуваються через те, що астероїд не обертається навколо фіксованої осі або періоду часу. Натомість він перекидається у просторі, як невдало кинутий футбольний м'яч.

Інше дослідження, проведене у 2023 році, показало, що гравітація Землі змусить астероїд обертатися або швидше, або повільніше, залежно від його орієнтації під час підходу 2029 року. Нові симуляції підтвердили це відкриття.

Вони також показали, що зміни у перекиданнях Апофіса призведуть до дестабілізації похилих поверхонь поверхневих порід, що в екстремальних випадках може призвести до зсувів. На відміну від сейсмічних поштовхів, ці зміни відбуватимуться поступово протягом десятків тисяч років.