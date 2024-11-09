У жовтні цього року до атмосфери Землі увійшов невеликий астероїд, який був виявлений науковцями лише за кілька годин до цього.
Головні тези:
- Астрофізики зафіксували зіткнення астероїда 2024 UQ з Землею у жовтні цього року.
- Невеликий розмір астероїда надав певних переваг у вирахуванні траєкторії руху та контролі за зіткненням.
- Зіткнення з астероїдами стає дедалі частішим явищем, але більшість з них невеликого розміру та безпечні для планети.
- Програми моніторингу, такі як ATLAS, допомагають вченим вчасно виявляти космічні тіла та аналізувати їх рух.
- Зіткнення з астероїдами можуть стати об’єктом подальших досліджень та запобіжних заходів для збереження планетарної безпеки.
Що відомо про зіткнення астероїда з Землею у жовтні
Зазначається, що діаметр астероїду складав лише від 1 до 2 метрів, а саме небесне тіло отримало назву 2024 UQ. Його виявили 22 жовтня за допомогою системи телескопів ATLAS на Гаваях.
Після цього астероїд через 2 години сгорів над Тихим океаном поблизу Каліфорнії.
За словами науковців, невеликий проміжок часу між виявленням астероїду та моментом його входження в атмосферу Землі свідчить про те, що моніторингові системи не зафіксували дані про космічне тіло, поки він не зіткнувся із Землею.
Метеорологічні супутники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та проєкт NASA Catalina Sky Survey здгом зафіксували спалахи від згоряння астероїда в атмосфері Землі.
Що відомо про аналогічні зіткнення у цьому році
Це дозволило астрофізикам підтвердити зіткнення об’єкта 2024 UQ зі Землею та вирахувати траєкторію його руху.
За інформацією Європейського космічного агентства, цей астероїд став третім, який зіткнувся із Землею у цьому році.
Перший схожий випадок трапився у січні — тоді небесне тіло 2024 BX1 діаметром близько 1 метра безпечно згоріло над Берліном (Німеччина). 4 вересня астероїд 2024 RW1 вибухнув над Філіппінами.
CAQTDL2 shot by Karen Bea at Sta. Ana, Cagayan Philippines#CAQTDL2 #Meteoroid #Asteroid pic.twitter.com/UjB9BcXCLn— iamtony (@iamtony_B) September 4, 2024
За словами науковців, нещодавній інцидент був безпечним для планети, оскільки астероїд мав невеликі розміри. Завдяки цьому він повністю згорів під час входження в атмосферу Землі.
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