Земля пережила зіткнення з астероїдом. Що кажуть астрофізики
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Земля пережила зіткнення з астероїдом. Що кажуть астрофізики

Астероїд
Джерело:  Space.com

У жовтні цього року до атмосфери Землі увійшов невеликий астероїд, який був виявлений науковцями лише за кілька годин до цього. 

Головні тези:

  • Астрофізики зафіксували зіткнення астероїда 2024 UQ з Землею у жовтні цього року.
  • Невеликий розмір астероїда надав певних переваг у вирахуванні траєкторії руху та контролі за зіткненням.
  • Зіткнення з астероїдами стає дедалі частішим явищем, але більшість з них невеликого розміру та безпечні для планети.
  • Програми моніторингу, такі як ATLAS, допомагають вченим вчасно виявляти космічні тіла та аналізувати їх рух.
  • Зіткнення з астероїдами можуть стати об’єктом подальших досліджень та запобіжних заходів для збереження планетарної безпеки.

Що відомо про зіткнення астероїда з Землею у жовтні

Зазначається, що діаметр астероїду складав лише від 1 до 2 метрів, а саме небесне тіло отримало назву 2024 UQ. Його виявили 22 жовтня за допомогою системи телескопів ATLAS на Гаваях.

Після цього астероїд через 2 години сгорів над Тихим океаном поблизу Каліфорнії.

За словами науковців, невеликий проміжок часу між виявленням астероїду та моментом його входження в атмосферу Землі свідчить про те, що моніторингові системи не зафіксували дані про космічне тіло, поки він не зіткнувся із Землею.

Програма ATLAS отримала зображення, які включали виявлення невеликого об'єкта на курсі зіткнення з високою ймовірністю. Однак через розташування об'єкта біля краю двох суміжних полів його розпізнали як рухомий об'єкт лише через кілька годин, — зазначають представники Європейського космічного агентства.

Метеорологічні супутники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та проєкт NASA Catalina Sky Survey здгом зафіксували спалахи від згоряння астероїда в атмосфері Землі.

Що відомо про аналогічні зіткнення у цьому році

Це дозволило астрофізикам підтвердити зіткнення об’єкта 2024 UQ зі Землею та вирахувати траєкторію його руху.

За інформацією Європейського космічного агентства, цей астероїд став третім, який зіткнувся із Землею у цьому році.

Перший схожий випадок трапився у січні — тоді небесне тіло 2024 BX1 діаметром близько 1 метра безпечно згоріло над Берліном (Німеччина). 4 вересня астероїд 2024 RW1 вибухнув над Філіппінами.

За словами науковців, нещодавній інцидент був безпечним для планети, оскільки астероїд мав невеликі розміри. Завдяки цьому він повністю згорів під час входження в атмосферу Землі.

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