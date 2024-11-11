Астрофізики зазначають, що Сонячна система розташовується у невеликій “кишені” нашої галактики Чумацький шлях, який має назву Місцевої бульбашки.

Що відомо про унікальність розміщення Сонячної системи та загадковий міжзоряний тонель поряд

Зазначається, що ця так звана бульбашка представляє собою гарячий простір низької щільності.

Астрофізики підкреслюють, що існування цієї бульбашки є своєрідною аномалією, отже вони намагаються з’ясувати, чому взагалі існує цей регіон.

За результатами нового дослідження, у рамках якого астрофізики нанесли на карту Місцеву бульбашку, було виявлено не лише аномальну асиметрію у формі кишені та дивні градієнти температури, а також існування загадкового тунелю, пов’язаного із сузір'ям Центавра.

Міжзоряний тонель

Отримані нові дані стосовно форми та температури Місцевої бульбашки вказують науковцям на те, що вона утворилась за рахунок вибухів наднових, які сприяли розширенню та нагріванню незвичної структури.

Існування же тонелю вказує науковцям, що ця бульбашка може бути пов,язана з іншою бульбашкою, яка також має низьку щильність.

Місцева бульбашка має діаметр не менше 1 тис світлових років і характеризується температурою близько мільйона Кельвінів, однак дуже тонкий розподіл атомів не дає такій високій температурі нагрівати простір.

Однак бульбашка випромінює рентгенівські промені, завдяки чому астрофізики і виявили її багато років тому.

Однак дуже важко описати форму тієї структури, у середині якої знаходиться Земля і Сонячна система.

Для реалізації цієї мети астрофізики використали використали телескоп eROSITA з Інституту позаземної фізики Макса Планка.

Команда дослідників під керівництвом Майкла Йєнга вивчила Місцеву бульбашку набагато краще, ніж це робилось раніше.

За попередніми дослідженнями, вона утворилась внаслідок вибухів ланцюжків наднових, близько 14,4 млн років тому.

Зокрема, Сонячна система розміщується у центрі Місцевої бульбашки, однак це лише збіг обставин.

Науковцям було дуже важко визначити безпосередню форму цієї бульбашки.

Астрофізики зазначають, що за формою вона нагадує клясоподібну кістячку.

Що відомо про ймовірну структуру галактики “Чумацький шлях”

Телескоп eROSITA перебуває на борту космічної обсерваторії, розташованої приблизно за 1,5 млн кілометрів від Землі.

Він знаходиться у стабільному гравітаційному становищі, яке створюється завдяки тяжінню Землі та Сонця. Вона першою дає змогу цьому телескопу спостерігати за космічним простором у рентгенівському спектрі далеко від гало нашої планети.

Астрофізики розділили вивчення космічного простору приблизно на 2 тис ділянок та ретельно вивчили рентгенівське світло у кожній, щоб створити карту Місцевої бульбашки.

За їхніми даними, бульбашка розширюється перпендикулярно галактичній площині, більше, ніж у паралельному напрямку.

За рахунок виміряного науковцями асиметричного температурного градієнту було підтверджено, що бульбашку справді сформували вибухи наднових.

Ця карта також дозволила уточнити розмірі бульбашки та створити її тривимірну модель.

Ця візуалізація нагадує біполярну туманність, однак більш колючу і зі значно більшою кількістю нерівностей.

Ми не знали про існування міжзоряного тунелю до Центавра, який прорізає пролом у більш холодному міжзоряному середовищі. Ця область виділяється різким рельєфом, — зазначає астрофізик з Інституту позаземної фізики Макса Планка Майкл Фрейберг. Поширити

Наразі науковці не можуть зрозуміти, з чим з’єднується цей тонель. Там де він закінчується виявлено низку об’єктів, серед яких туманність Гама, сусідня бульбашка та кілька молекулярних хмар.

Результати спостережень та розрахунків можуть вказувати на те, що наша галактика Чумацький шлях може складатись з пов’язаною між собою мережі гарячих бульбашок і міжзоряних тунелів.

Цю гіпотезу вперше було висунуто ще у 1974 році. Однак поки існувало небагато підтверджень на її користь.