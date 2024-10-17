По словам астрофизиков, Солнце уже достигло максимальной активности, которая может продолжаться в течение ближайшего года.

Что известно об опасности солнечного максимума для людей

Отмечается, что официальное подтверждение выхода Солнца на максимум стало неожиданностью, поскольку ученые обычно стремятся избегать подобных заявлений.

По словам представителей NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Международной группы по прогнозированию солнечного цикла (SCPP), цикл солнечного максимума уже начался.

По мнению ученых, фаза солнечного максимума могла начаться еще два года назад. По прогнозам астрофизиков, фаза солнечного максимума может занять еще около года.

Солнечная активность

Что известно о прогнозах по солнечной активности

Ожидается, что солнечная активность может еще больше увеличиться в ближайшие месяцы.

Ученые прогнозируют, что повышение солнечной активности может вызвать еще более яркие полярные сияния и разрушительные солнечные бури на Земле.

По информации издания, этот год уже продемонстрировал ряд потенциально рекордных уровней солнечной активности.

В августе количество видимых солнечных пятен на Солнце достигло 23-летнего максимума.

Количество солнечных вспышек класса X — мощнейших взрывов, которые может повлечь за собой Солнце — также оказалось рекордным в современной истории (с 1996 года).

Также добавляется, что существует вероятность возникновения на Земле еще более мощных солнечных бурь, аналогичных событиям Кэррингтона 1859 года.

Такие вспышки могут повлиять на наземную инфраструктуру, повлечь за собой массовые отключения радиосвязи и даже привести к падению спутников.