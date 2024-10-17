За словами астрофізиків, Сонце вже досягло максимальної активності, яка може тривати протягом найближчого року.

Що відомо про небезпеку сонячного максимуму для людей

Зазначається, що офіційне підтвердження виходу Сонця на максимум стало несподіванкою, оскільки науковці зазвичай прагнуть уникати подібних заяв.

За словами представників NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) і Міжнародної групи з прогнозування сонячного циклу (SCPP), цикл сонячного максимуму вже розпочався.

На думку науковців, фаза сонячного максимуму могла початись ще 2 роки тому. За прогнозами астрофізиків, фаза сонячного максимуму може тривати ще близько року.

Сонячна активність

Що відомо про прогнози щодо сонячної активності

Очікується, що сонячна активність може ще більше зрости в найближчі місяці.

Науковці прогнозують, що підвищення сонячної активності може викликати ще більщ яскраві полярних сяйва і руйнівні сонячні бурі на Землі.

За інформацією видання, нинішній рік вже продемонстрував низку потенційно рекордних рівнів сонячної активності.

У серпні кількість видимих сонячних плям на поверхні Сонця досягла 23-річного максимуму.

Кількість сонячних спалахів класу X — найпотужніших вибухів, які може спричинити Сонце — також виявилася рекордною в сучасній історії (з 1996 року).

Також додається, що існує ймовірність виникнення на Землі ще більш потужних сонячних бурь, аналогічних події Керрінгтона 1859 року.

Такі спалахи можуть вплинути на наземну інфраструктуру, спричинити масові вимкнення радіозв'язку і навіть призвести до падіння супутників.