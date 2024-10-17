За словами астрофізиків, Сонце вже досягло максимальної активності, яка може тривати протягом найближчого року.
Головні тези:
- Сонце досягло максимальної активності, що може тривати протягом найближчого року, що може становити загрозу для жителів Землі.
- Прогнозується підвищення сонячної активності, яке може викликати яскраві полярні сяйва та руйнівні сонячні бурі на планеті.
- Існує ймовірність виникнення надзвичайно потужних сонячних бурь, аналогічних події Керрінгтона 1859 року, з можливими наслідками для радіозв'язку та супутників.
- Аномальна сонячна активність у 2021 році вже продемонструвала рекордні рівні видимих сонячних плям і сонячних спалахів класу X.
- Науковці радять бути обережними та готуватися до можливих наслідків підвищеної сонячної активності, враховуючи потенційну негативну дію на наземну інфраструктуру та технології.
Що відомо про небезпеку сонячного максимуму для людей
Зазначається, що офіційне підтвердження виходу Сонця на максимум стало несподіванкою, оскільки науковці зазвичай прагнуть уникати подібних заяв.
За словами представників NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) і Міжнародної групи з прогнозування сонячного циклу (SCPP), цикл сонячного максимуму вже розпочався.
На думку науковців, фаза сонячного максимуму могла початись ще 2 роки тому. За прогнозами астрофізиків, фаза сонячного максимуму може тривати ще близько року.
Що відомо про прогнози щодо сонячної активності
Очікується, що сонячна активність може ще більше зрости в найближчі місяці.
Науковці прогнозують, що підвищення сонячної активності може викликати ще більщ яскраві полярних сяйва і руйнівні сонячні бурі на Землі.
За інформацією видання, нинішній рік вже продемонстрував низку потенційно рекордних рівнів сонячної активності.
У серпні кількість видимих сонячних плям на поверхні Сонця досягла 23-річного максимуму.
Кількість сонячних спалахів класу X — найпотужніших вибухів, які може спричинити Сонце — також виявилася рекордною в сучасній історії (з 1996 року).
Також додається, що існує ймовірність виникнення на Землі ще більш потужних сонячних бурь, аналогічних події Керрінгтона 1859 року.
Такі спалахи можуть вплинути на наземну інфраструктуру, спричинити масові вимкнення радіозв'язку і навіть призвести до падіння супутників.
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