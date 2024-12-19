Астрофизики установили настоящий возраст Луны

По результатам недавнего научного исследования астрофизикам удалось исправить серьезную ошибку и узнать, сколько лет спутнику Земли.

Почему ученые долгое время ошибались по отношению к возрасту Луны

Традиционно считается, что Луна вращается вокруг Земли от 4,35 до 4,51 млрд. лет и существует почти столько же, сколько и наша планета.

По результатам нового исследования кристаллов с поверхности Луны стало возможным более точно установить возраст спутника Земли и утверждать, что в настоящее время его возраст составляет по меньшей мере 4,35 млрд лет и не является начальным моментом образования.

Луна

Согласно наиболее распространенной на сегодняшний день теории, Луна образовалась в результате столкновения ранней Земли с протопланетой, по размерам близкой к Марсу.

Это столкновение привело к образованию облака обломков, из которых впоследствии и сформировалась Луна.

По результатам последних исследований это могло произойти 4,51-53 млрд лет назад.

Однако через некоторое время произошло какое-то событие, приведшее к тому, что поверхность спутника буквально закипела и переплавилась, что привело к потере всех возрастных признаков, а жизненный цикл атомов начался заново.

Эти разные данные были получены по результатам анализов материалов, привезенных на Землю миссией "Аполлон".

Первоначально возраст этих материалов определялся примерно 4,35 млрд. лет.

Однако после повторного анализа с помощью более совершенных технологий было установлено, что некоторым из кристаллов циркона в породах может быть до 4,51 млрд. лет

Еще одно исследование, проведенное в 2023 году, показало, что другие кристаллы датируются по крайней мере 4,46 млрд лет назад.

Что могло привести к переплавке Луны в прошлом

В новом исследовании были использованы компьютерные модели, указавшие на большую вероятность произошедшего, которое привело к тому, что поверхность спутника буквально закипела и переплавилась.

Когда эти материалы были нагреты, их внутренние часы были сброшены к тому времени. Но некоторые приповерхностные цирконы никогда не нагревались и не обнулялись, поэтому сохранили свой возраст, — объясняет планетолог из Университета Калифорнии в Санта-Крус Фрэнсис Ниммо. Поделиться

Это также дает ответ на вопрос, почему на поверхности Луны гораздо меньше ударных кратеров.

Ученые не могут установить, что привело к таким кардинальным изменениям лунной поверхности.

Однако они по результатам космического моделирования отвергают столкновение с другим космическим телом.

Среди одной из вероятных причин астрофизики называют орбитальную эволюцию Луны.

Если спутник Земли не всегда имел сферическую орбиту, а когда-то она была сжата по бокам, то в какие-то периоды Луна могла приближаться к Земле значительно ближе.

Это должно было усиливать влияние гравитации, приводя к приливно-отливной деформации.

То есть Луна буквально растягивалась и сжималась каждый раз, когда удалялась от Земли или приближалась к ней. Такие колебания всегда вызывают нагрев недр и вулканизм.

Луна постепенно удаляется от Земли. За миллионы лет он мог стабилизировать свою орбиту, удалиться от планеты и окончательно остыть, чтобы стать такой, какой мы знаем сегодня.