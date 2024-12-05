На старых фотографиях с поверхности Луны, которые публиковало NASA, преимущественно не видно звезд вокруг. Астронавты объяснили, почему в течение дня на солнечной стороне спутника Земли невозможно увидеть звезды.
Главные тезисы
- Астронавты миссии “Апполон” раскрывают удивительную особенность в течение дня на поверхности Луны - невозможность увидеть звезды без оптических приборов.
- Фотографии с Луны делались астронавтами с использованием короткой выдержки и малой диафрагмы, что позволило зафиксировать ярко освещенную поверхность и себя на память.
- Звезды с Луны видны менее размытыми, чем с Земли, что было зафиксировано первым лунным телескопом “Камерой/Спектрографом”.
- Астронавты миссии “Апполон” стремились в первую очередь сделать фотографии для себя на память и не обращали особого внимания на окружающую обстановку.
- При помощи оптических приборов с поверхности Луны возможно увидеть звезды и землю менее искаженными, что позволяет изучать космические объекты с другой перспективы.
Почему с поверхности Луны трудно увидеть звезды
По словам астронавтов, в течение лунного дня на солнечной стороне спутника Земли слишком ярко, чтобы увидеть звезды без помощи специальных оптических приборов.
Кроме этого авторы материала отмечают, что астронавты миссии "Аполлон" больше всего стремились сделать фотографии себе на память и не очень беспокоились о окружающей среде.
Для фото они использовали короткую выдержку и малую диафрагму для захвата ярко освещенной поверхности и астронавтов.
Можно ли увидеть звезды с поверхности Луны
При этом звезды с поверхности Луны можно увидеть с помощью оптических приборов. С поверхности Луны звезды не кажутся такими размытыми, как во время наблюдений с поверхности Земли, атмосфера которой искривляет поступающий свет.
Это удалось зафиксировать астронавтам во время миссии "Апполон-16". Они использовали камеру со встроенным спектрографом дальнего ультрафиолета.
Так с помощью этого первого лунного телескопа звезды и Земля были сняты с лунной поверхности.
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