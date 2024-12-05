На старых фотографиях с поверхности Луны, которые публиковало NASA, преимущественно не видно звезд вокруг. Астронавты объяснили, почему в течение дня на солнечной стороне спутника Земли невозможно увидеть звезды.

Почему с поверхности Луны трудно увидеть звезды

По словам астронавтов, в течение лунного дня на солнечной стороне спутника Земли слишком ярко, чтобы увидеть звезды без помощи специальных оптических приборов.

Мы никогда не могли увидеть звезды на лунной стороне Луны невооруженным глазом, не смотря через оптику, — объяснял легендарный астронавт Нил Армстронг. Поделиться

Кроме этого авторы материала отмечают, что астронавты миссии "Аполлон" больше всего стремились сделать фотографии себе на память и не очень беспокоились о окружающей среде.

Астронавты миссии Апполон на Луне

Для фото они использовали короткую выдержку и малую диафрагму для захвата ярко освещенной поверхности и астронавтов.

Можно ли увидеть звезды с поверхности Луны

При этом звезды с поверхности Луны можно увидеть с помощью оптических приборов. С поверхности Луны звезды не кажутся такими размытыми, как во время наблюдений с поверхности Земли, атмосфера которой искривляет поступающий свет.

Это удалось зафиксировать астронавтам во время миссии "Апполон-16". Они использовали камеру со встроенным спектрографом дальнего ультрафиолета.

Лунный телескоп изучал различные звездные скопления, а также туманности — облака газа и пыли, где будут рождаться новые звезды. Его называют "Камерой/Спектрографом", поскольку у него было два режима работы: "прямые изображения", как из обычной камеры и "спектрограф", который расщепляет свет для поиска атомов и молекул в астрономических объектах, — пояснила сотрудница NASA Триша Талберт. Поделиться

Так с помощью этого первого лунного телескопа звезды и Земля были сняты с лунной поверхности.