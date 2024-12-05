На старих фото з поверхні Місяця, які публікувало NASA, переважно не видно зірок навколо. Астронавти пояснили, чому протягом дня на сонячній стороні супутника Землі неможливо побачити зірки.
Головні тези:
- Під час дня на сонячній стороні Місяця астронавти не можуть побачити зірки без допомоги оптичних приладів.
- Астронавти місії “Апполон” акцентували увагу на фотографуванні та не переймались навколишнім середовищем.
- Для зняття фото з Місяця астронавти використовували коротку витримку та малу діафрагму.
- За допомогою оптичних приладів з поверхні Місяця можна побачити зірки менш розмиті, ніж з Землі.
- Перший місячний телескоп “Камера/Спектрограф” дозволив астронавтам зняти зоряні скупчення та туманності з Місяця.
Чому з поверхні Місяця важко побачити зірки
За словами астронавтів, протягом місячного дня на сонячній стороні супутника Землі занадто яскраво, щоб побачити зірки без допомоги спеціальних оптичних приладів.
Окрім цього автори матеріалу зазначають, що астронавти місії "Аполлон" більш за все прагнули зробити фотографії собі на пам’ять і не дуже переймались навколишнім середовищем.
Для фото вони використовували коротку витримку та малу діафрагму, щоб захопити яскраво освітлену поверхню та астронавтів.
Чи можна побачити зірки з поверхні Місяця
При цьому зірки з поверхні Місяця побачити можна за допомогою оптичних приладів. З поверхні Місяця зірки не здаються такими розмитими, як під час спостережень з поверхні Землі, атмосфера якої викривляє світло, що надходить.
Це вдалось зафіксувати астронавтам під час місії "Апполон-16". Вони використали камеру з вмонтованим спектрографом далекого ультрафіолету.
Так за допомогою цього першого місячного телескопа зірки і Земля були зняті з місячної поверхні.
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