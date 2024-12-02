Астрофізики з NASA за допомогою даних, отриманих від орбітального апарата Lunar Reconnaissance Orbiter виявили свідчення наявності глибоких печер на Місяці.

Що відомо про існування печер на Місяці

Зазначається, що система печер нагадує земні лавові труби, прокладені потоками розплавленої породи у далекому минулому.

Інформація була отримана за результатами десятирічної радіолокаційної зйомки, яка надала свідчення того, що на Місяці існують підземні утворення, які у майбутньому можуть стати притулком для астронавтів.

Джерелом цього відкриття є старі дані, зібрані ще у 2010 році.

В результаті повторного аналізу астрофізики NASA виявили свідчення існування печер, які простягаються щонайменше на 60 метрів, однак реальна їхня довжина залишається невідомою.

Печера на Місяці

Відомо що вхід до підземного тунелю на Місяці розміщується за 370 км на північний схід від місця першої висадки людини на Місяць.

Астрофізики протягом багатьох десятиліть припускали, що на місяці є печери, подібні до земних.

Ями, які можуть вести до печер, були виявлені на багатьох знімках з місячних орбітальних апаратів NASA.

Тепер аналіз даних радіолокатора Mini-RF показує нам, наскільки далеко можуть простягатися ці печери, — зазначає науковий співробітник проєкту LRO з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Ноа Петро. Поширити

Як людство може використати місячні печери

На думку науковців, ци системи тунелів можуть підтримати діяльність людини на Місяці.

Навіть 60 метрів буде достатньо для перших кількох поселенців, але вчені кажуть, що ці печери потенційно можуть простягатися на кілометри, просто ми не бачимо більшу їх частину через товстий шар місячної кори.

Вчені підозрюють, що місячні печери утворилися, коли розплавлена лава протікала під уже застиглою раніше лавою, залишаючи за собою довгий порожнистий тунель.

Якщо стеля застиглої лавової труби руйнується, то відкривається яма, яка може вести в іншу частину довгого тунелю.