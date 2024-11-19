Науковцям вперше вдалось дослідити зразки грунту зі зворотньої сторони Місяця.
Головні тези:
- Астрофізики вперше дослідили зразки грунту зі зворотньої сторони Місяця завдяки місії космічного апарату Chang’e-6.
- Аналіз проб грунту дав можливість встановити склад та походження місячного пилу, що складається з різних епох геологічної історії.
- Вивчення грунту підтвердило наявність вулканічної активності на Місяці протягом мільярдів років, з найдавніших періодів до сучасності.
- Зафіксоване утворення пилових зерен з лави відкриває нові можливості для дослідження історії геологічних процесів на Місяці.
Про що астрофізикам розповіли зразки грунту зі зворотнього боку Місяця
Зокрема, зразки були зібрані місією китайського космічного апарату Chang’e-6. У червні цього року капсула доправила на Землю майже 2 кг місячного грунту.
Це вже друга китайська місія, яка успішно приземлилась на зворотній стороні супутника Землі.
Першу місію Chang’e-4 успішно провели у 2019 році.
При цьому обидві місії працюють у Басейні Південний полюс-Ейткен, на території одного з найдавніших та найбільш загадкових кратерів на Місяці.
Науковці з’ясували, що він утворився внаслідок удару метеориту близько 4 млрд років тому.
Яким був Місяць у далекому минулому
За результатами аналізу зразків місячного грунту встановили, що онкий пил, розмір якого варіюється від одного до кількох сотень мікрометрів, складається із суміші частинок різних геологічних епох.
Окрім цього науковці з’ясували, що низка пилових зерен була утворена з лави, що вивергалась на поверхню близько 2,83 млрд років тому.
Інша група знайшла схожі результати, проте також виявила частинки лави, вік яких сягає 4,2 млрд років.
Це підтверджує вулканічну активність на Місяці протягом багатьох мільярдів років.
Зворотній бік Луни можна побачити лише з космосу. Спостерігати за зворотньою стороною Місяця з Землі неможливо через явище так званої приливної синхронізації, коли Місяць обертається навколо власної осі за той самий час, що й навколо нашої планети.
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