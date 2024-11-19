Про що астрофізикам розповіли зразки грунту зі зворотнього боку Місяця

Зокрема, зразки були зібрані місією китайського космічного апарату Chang’e-6. У червні цього року капсула доправила на Землю майже 2 кг місячного грунту.

Це вже друга китайська місія, яка успішно приземлилась на зворотній стороні супутника Землі.

Зворотній бік Місяця

Першу місію Chang’e-4 успішно провели у 2019 році.

При цьому обидві місії працюють у Басейні Південний полюс-Ейткен, на території одного з найдавніших та найбільш загадкових кратерів на Місяці.

Науковці з’ясували, що він утворився внаслідок удару метеориту близько 4 млрд років тому.

Яким був Місяць у далекому минулому

За результатами аналізу зразків місячного грунту встановили, що онкий пил, розмір якого варіюється від одного до кількох сотень мікрометрів, складається із суміші частинок різних геологічних епох.

Постійні удари мікрометеоритів та високоеенергетичних сонячних частинок руйнують скелі, перетворюючи їх у пил, який розноситься по поверхні без атмосфери, - пояснює петролог із Академії наук Китаю І-Ган Сюй. Поширити

Окрім цього науковці з’ясували, що низка пилових зерен була утворена з лави, що вивергалась на поверхню близько 2,83 млрд років тому.

Інша група знайшла схожі результати, проте також виявила частинки лави, вік яких сягає 4,2 млрд років.

Це підтверджує вулканічну активність на Місяці протягом багатьох мільярдів років.