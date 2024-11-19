О чем астрофизикам рассказали образцы почвы с обратной стороны Луны

В частности, образцы были собраны миссией китайского космического аппарата Chang'e-6. В июне этого года капсула доставила на Землю почти 2 кг лунного грунта.

Это уже вторая китайская миссия, успешно приземлившаяся на обратной стороне спутника Земли.

Обратная сторона Луны

Первую миссию Chang'e-4 успешно провели в 2019 году.

При этом обе миссии работают в Бассейне Южный полюс-Эйткен, на территории одного из самых древних и загадочных кратеров на Луне.

Ученые выяснили, что он образовался в результате удара метеорита около 4 млрд. лет назад.

Какой была Луна в далеком прошлом

По результатам анализа образцов лунного грунта установили, что онкая пыль, размер которой варьируется от одного до нескольких сотен микрометров, состоит из смеси частиц разных геологических эпох.

Постоянные удары микрометеоритов и высокоэнергетических солнечных частиц разрушают скалы, превращая их в пыль, разносимую по поверхности без атмосферы, — объясняет петролог из Академии наук Китая И-Ган Сюй. Поделиться

Кроме этого, ученые выяснили, что ряд пылевых зерен был образован из скамьи, которая извергалась на поверхность около 2,83 млрд лет назад.

Другая группа нашла схожие результаты, однако также обнаружила частицы лавы, возраст которых достигает 4,2 млрд. лет.

Это подтверждает вулканическую активность на Луне в течение многих миллиардов лет.