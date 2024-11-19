Ученым впервые удалось исследовать образцы почвы с обратной стороны Луны.
Главные тезисы
- По образцам почвы с обратной стороны Луны астрофизики установили происхождение и состав лунной пыли из разных эпох геологической истории.
- Миссия Chang'e-6 позволила собрать и анализировать почву Луны, подтвердив наличие вулканической активности на спутнике.
- Исследования пыли извержений лавы различных эпох открывают новые перспективы изучения истории геологических процессов на Луне.
- Установлено, что обратная сторона Луны формировалась под воздействием удара метеорита около 4 млрд. лет назад.
- Постоянные удары микрометеоритов и солнечных частиц разрушают скалы на Луне, превращая их в пыль, что подтверждено после анализа образцов лунного грунта.
О чем астрофизикам рассказали образцы почвы с обратной стороны Луны
В частности, образцы были собраны миссией китайского космического аппарата Chang'e-6. В июне этого года капсула доставила на Землю почти 2 кг лунного грунта.
Это уже вторая китайская миссия, успешно приземлившаяся на обратной стороне спутника Земли.
Первую миссию Chang'e-4 успешно провели в 2019 году.
При этом обе миссии работают в Бассейне Южный полюс-Эйткен, на территории одного из самых древних и загадочных кратеров на Луне.
Ученые выяснили, что он образовался в результате удара метеорита около 4 млрд. лет назад.
Какой была Луна в далеком прошлом
По результатам анализа образцов лунного грунта установили, что онкая пыль, размер которой варьируется от одного до нескольких сотен микрометров, состоит из смеси частиц разных геологических эпох.
Кроме этого, ученые выяснили, что ряд пылевых зерен был образован из скамьи, которая извергалась на поверхность около 2,83 млрд лет назад.
Другая группа нашла схожие результаты, однако также обнаружила частицы лавы, возраст которых достигает 4,2 млрд. лет.
Это подтверждает вулканическую активность на Луне в течение многих миллиардов лет.
Обратную сторону Луны можно увидеть только из космоса. Наблюдать за обратной стороной Луны с Земли невозможно из-за явления так называемой приливной синхронизации, когда Луна вращается вокруг собственной оси за то же время, что и вокруг нашей планеты.
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