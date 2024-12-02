Астрофизики из NASA с помощью данных, полученных от орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружили свидетельство наличия глубоких пещер на Луне.

Что известно о существовании пещер на Луне

Система пещер напоминает земные лавовые трубы, проложенные потоками расплавленной породы в далеком прошлом.

Информация была получена по результатам десятилетней радиолокационной съемки, которая дала свидетельство того, что на Луне существуют подземные образования, которые в будущем могут стать убежищем для астронавтов.

Источником этого открытия есть старые данные, собранные еще в 2010 году.

В результате повторного анализа астрофизики NASA обнаружили свидетельства существования пещер, простирающихся по меньшей мере на 60 метров, однако реальная их длина остается неизвестной.

Пещера на Луне

Известно, что вход в подземный тоннель на Луне размещается в 370 км к северо-востоку от места первой высадки человека на Луну.

Астрофизики на протяжении многих десятилетий предполагали, что на луне есть пещеры, подобные земным.

Ямы, которые могут вести в пещеры, были обнаружены на многих снимках с лунных орбитальных аппаратов NASA.

Теперь анализ данных радиолокатора Mini-RF показывает нам, насколько далеко могут простираться эти пещеры, отмечает научный сотрудник проекта LRO из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Ноа Петр. Поделиться

Как человечество может использовать лунные пещеры

По мнению ученых, эти системы тоннелей могут поддержать деятельность человека на Луне.

Даже 60 метров будет достаточно для первых нескольких поселенцев, но ученые говорят, что эти пещеры могут простираться на километры, просто мы не видим большую их часть из-за толстого слоя лунной коры.

Ученые подозревают, что лунные пещеры образовались, когда расплавленная лава протекала под уже застывшей ранее лавой, оставляя за собой длинный полый тоннель.

Если потолок застывшей лавовой трубы разрушается, открывается яма, которая может вести в другую часть длинного тоннеля.