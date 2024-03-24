Авиация РФ сбросила три фугасные бомбы на энергообъект Сумщины

Сумщина снова попала под авиаудары РФ

Российские самолеты совершили авианалет на Сумскую область.

Об этом заявил Белопольский городской голова Юрий Зарко.

По его словам, в воскресенье после часа дня российские захватчики сбросили три фугасных авиабомба на населенный пункт.

В результате удара был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Кроме того, повреждены частные дома и хозяйственные постройки, автомобили и гаражи.

Городской голова рассказал, что в результате вражеской атаки в поселке исчезли электроснабжение, водоснабжение и газ.

Обстреляли очень сильно. В результате повреждены дома, автомобили, гаражи и объект энергетической инфраструктуры. В селе временно нет света, газа и воды. Поделиться

Он добавил, что люди не пострадали.

Удары РФ по Сумской области

Войска РФ постоянно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы, граничащие с Россией. В середине марта сообщалось, что российские захватчики ежедневно увеличивают количество обстрелов Сумской области, используя для ударов весь свой военный арсенал.

Так, 23 марта в сутки враг нанес, в большей степени по приграничному региону, более 250 ударов, и в результате ударов был ранен местный житель.

20 февраля российские захватчики атаковали село в Сумской области, которое находится на границе Украины и России. В результате обстрела пострадали четыре человека. Также оккупанты обстреляли Сумский район 10 января, начался масштабный пожар в жилом секторе.