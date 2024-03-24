Авіація РФ скинула три фугасні бомби на енергооб'єкт Сумщини

Сумщина знову потрапила під авіаудари РФ

Російські літаки здійснили авіаналіт на Сумську область.

Про це заявив Білопільський міський голова Юрій Зарко.

За його словами, у неділю після першої години дня російські загарбники скинули три фугасні авіабомби на населений пункт.

В результаті удару було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Крім того, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, автомобілі та гаражі.

Міський голова розповів, що внаслідок ворожої атаки у селищі зникло електропостачання, водопостачання та газ.

Обстріляли дуже сильно. В результаті пошкоджені будинки, автомобілі, гаражі й об'єкт енергетичної інфраструктури. У селі тимчасово немає світла, газу та води. Поширити

Він додав, що люди не постраждали.

Удари РФ по Сумській області

Війська РФ постійно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони, що межують з Росією. У середині березня повідомлялося, що російські загарбники щодня збільшують кількість обстрілів Сумщини, використовуючи для ударів весь свій військовий арсенал.

Так, 23 березня за добу ворог завдав, більшою мірою по прикордонню регіону, понад 250 ударів, і внаслідок ударів був поранений.

20 лютого російські загарбники атакували село в Сумській області, яке знаходиться на кордоні України та Росії. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей. Також окупанти обстріляли Сумський район 10 січня, почалася масштабна пожежа в житловому секторі.