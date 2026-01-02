Авиация ВСУ совершила около 7 тыс боевых вылетов в 2025 году

Фактически 31 из 35 ракет были уничтожены. Пилоты F-16 еще раз доказали всему миру, что мы можем эффективно использовать не слишком технологическую технику, потому что F-ки у нас не тех модификаций, которые мы хотели, но показали, что мы быстро можем овладеть, эффективно применить технику и избивать врага в ответ.