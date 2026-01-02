Авиация ВСУ совершила около 7 тыс боевых вылетов в 2025 году

Воздушные силы не только защищают небо, но и бьют врага в ответ — около 7000 самолетовылетов было совершено в 2025 году.
Главные тезисы
- Авиация ВСУ осуществила около 7 тыс. боевых вылетов в 2025 году, демонстрируя высокую эффективность в защите и контратаках.
- Самолеты F-16 показали эффективность в уничтожении крылатых ракет противника, даже несмотря на отсутствие нужных модификаций.
- Авиация ВСУ успешно применяет технику, не предназначенную для боевых действий, достигая значительных результатов в украинском небе. профессионализме и готовности авиации ВСУ к действенным операциям.
Мы не только защищаемся, а бьем ответного врага — Игнат
Об этом заявил в телеэтере начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он напомнил о рекорде наших летчиков по сбитию крылатых ракет противника.
