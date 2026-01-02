Авиация ВСУ совершила около 7 тыс боевых вылетов в 2025 году
Авиация ВСУ совершила около 7 тыс боевых вылетов в 2025 году

Источник:  Укринформ

Воздушные силы не только защищают небо, но и бьют врага в ответ — около 7000 самолетовылетов было совершено в 2025 году.

  • Авиация ВСУ осуществила около 7 тыс. боевых вылетов в 2025 году, демонстрируя высокую эффективность в защите и контратаках.
  • Самолеты F-16 показали эффективность в уничтожении крылатых ракет противника, даже несмотря на отсутствие нужных модификаций.
  • Авиация ВСУ успешно применяет технику, не предназначенную для боевых действий, достигая значительных результатов в украинском небе. профессионализме и готовности авиации ВСУ к действенным операциям.

Мы не только защищаемся, а бьем ответного врага — Игнат

Об этом заявил в телеэтере начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Мы не только защищаемся, конечно, а бьем врага в ответ — около 7000 самолетовылетов было совершено в 2025 году. Это авиационно-истребительное прикрытие и на боевое применение работает тактическая авиация, это бомбардировщики, штурмовики, истребители. В украинском небе все лучшие результаты показывают самолеты F-16.

Юрий Игнат

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ

Он напомнил о рекорде наших летчиков по сбитию крылатых ракет противника.

Фактически 31 из 35 ракет были уничтожены. Пилоты F-16 еще раз доказали всему миру, что мы можем эффективно использовать не слишком технологическую технику, потому что F-ки у нас не тех модификаций, которые мы хотели, но показали, что мы быстро можем овладеть, эффективно применить технику и избивать врага в ответ.

