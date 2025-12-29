Воздушные силы Украины отчитались по результатам отражения ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы Украины отчитались по результатам отражения ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

В ночь на 29 декабря (с 21:00 28 декабря) противник атаковал 25 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Миллерово – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крыма, Донецк – ТОТ, около 15 из них ''шахеды”.

Главные тезисы

  • 25 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других атаковали ночью на 29 декабря, но были успешно отражены украинскими Воздушными силами.
  • ПВО Украины подавило 21 российский ударный дрон, зафиксировано попадание четырех беспилотников на двух локациях.

ПВО Украины подавило 21 российский ударный дрон в ночь на 29 декабря

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 21 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание четырех ударных БПЛА на двух локациях.

Отчет Воздушных сил

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины обезвредила 106 российских БпЛА в ночь на Рождество
Воздушные Силы ВСУ
ППО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 474 дрона и 30 ракет во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину - как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новая атака России на Украину — ПВО обезвредила 30 целей
Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины — что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?