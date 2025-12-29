Воздушные силы Украины отчитались по результатам отражения ночной атаки РФ

В ночь на 29 декабря (с 21:00 28 декабря) противник атаковал 25 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Миллерово – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крыма, Донецк – ТОТ, около 15 из них ''шахеды”.