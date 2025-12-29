Воздушные силы Украины отчитались по результатам отражения ночной атаки РФ

В ночь на 29 декабря (с 21:00 28 декабря) противник атаковал 25 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Миллерово – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крыма, Донецк – ТОТ, около 15 из них ''шахеды”.
Главные тезисы
- 25 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других атаковали ночью на 29 декабря, но были успешно отражены украинскими Воздушными силами.
- ПВО Украины подавило 21 российский ударный дрон, зафиксировано попадание четырех беспилотников на двух локациях.
ПВО Украины подавило 21 российский ударный дрон в ночь на 29 декабря
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 21 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание четырех ударных БПЛА на двух локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-