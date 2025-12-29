Повітряні сили України звітували щодо результатів відбиття нічної атаки РФ

У ніч на 29 грудня (з 21:00 28 грудня) противник атакував 25-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Криму, Донецьк - ТОТ, близько 15 із них ‘’шахеди”.
Головні тези:
- У ніч на 29 грудня українські Повітряні сили відбили атаку 25-ма ударними безпілотниками російського походження.
- ППО України подавило 21 російський ударний дрон, зафіксовано влучання чотирьох безпілотників на двох локаціях.
ППО України подавила 21 російський ударний дрон у ніч проти 29 грудня
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 21 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на двох локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
