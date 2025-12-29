Повітряні сили України звітували щодо результатів відбиття нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили України звітували щодо результатів відбиття нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

У ніч на 29 грудня (з 21:00 28 грудня) противник атакував 25-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Криму, Донецьк - ТОТ, близько 15 із них ‘’шахеди”.

Головні тези:

  • У ніч на 29 грудня українські Повітряні сили відбили атаку 25-ма ударними безпілотниками російського походження.
  • ППО України подавило 21 російський ударний дрон, зафіксовано влучання чотирьох безпілотників на двох локаціях.

ППО України подавила 21 російський ударний дрон у ніч проти 29 грудня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 21 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на двох локаціях.

Звіт Повітряних сил

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО України знешкодила 106 російських БпЛА у ніч на Різдво
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 474 дрони й 30 ракет під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну - як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нова атака Росії на Україну — ППО знешкодила 30 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну — ППО знешкодила 30 цілей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?