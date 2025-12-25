ППО України знешкодила 106 російських БпЛА у ніч на Різдво

У ніч на 25 грудня (з 19:00 24 грудня) противник атакував 131 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".
Головні тези:
- ППО України знешкодила 106 російських дронів у ніч на 25 грудня.
- Росія атакувала 131 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
ППО збила 106 російських дронів у ніч на Різдво
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.
Ворог продовжує атаку безпілотниками. Дотримуйтесь правил безпеки!
