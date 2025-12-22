ППО України знешкодила майже 60 повітряних цілей під час нічної атаки РФ
Україна
ППО України знешкодила майже 60 повітряних цілей під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
У ніч на 22 грудня (з 19:00 21 грудня) противник атакував 86 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф., ТОТ Донеччини, Чауда — ТОТ АР Крим, понад 50 із них — "шахеди".

Головні тези:

  • Росія атакувала Україну 86 ударними дронами у ніч проти 22 грудня.
  • ППО України знешкодили 58 російських дронів.

ППО України збила 58 дронів РФ у ніч проти 22 грудня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Звіт ППО

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

