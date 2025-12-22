ППО України знешкодила майже 60 повітряних цілей під час нічної атаки РФ

У ніч на 22 грудня (з 19:00 21 грудня) противник атакував 86 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф., ТОТ Донеччини, Чауда — ТОТ АР Крим, понад 50 із них — "шахеди".
Головні тези:
- Росія атакувала Україну 86 ударними дронами у ніч проти 22 грудня.
- ППО України знешкодили 58 російських дронів.
ППО України збила 58 дронів РФ у ніч проти 22 грудня
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
