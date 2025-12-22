ПВО Украины обезвредила почти 60 воздушных целей во время ночной атаки РФ
ПВО Украины обезвредила почти 60 воздушных целей во время ночной атаки РФ

В ночь на 22 декабря (с 19:00 21 декабря) противник атаковал 86 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф., ТОТ Донетчины, Чауда — ТОТ АР Крым, более 50 из них.

  • Россия атаковала Украину 86 ударными дронами в ночь на 22 декабря.
  • ПВО Украины обезвредили 58 российских дронов.

ПВО Украины сбило 58 дронов РФ в ночь на 22 декабря

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 58 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

