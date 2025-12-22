ПВО Украины обезвредила почти 60 воздушных целей во время ночной атаки РФ

В ночь на 22 декабря (с 19:00 21 декабря) противник атаковал 86 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф., ТОТ Донетчины, Чауда — ТОТ АР Крым, более 50 из них.
Главные тезисы
- Россия атаковала Украину 86 ударными дронами в ночь на 22 декабря.
- ПВО Украины обезвредили 58 российских дронов.
ПВО Украины сбило 58 дронов РФ в ночь на 22 декабря
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-