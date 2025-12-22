ПВО Украины обезвредила почти 60 воздушных целей во время ночной атаки РФ

В ночь на 22 декабря (с 19:00 21 декабря) противник атаковал 86 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф., ТОТ Донетчины, Чауда — ТОТ АР Крым, более 50 из них.