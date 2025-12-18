Генштаб подтвердил поражение объектов ПВО и склада БпЛА армии РФ на ТОТ

Силы обороны Украины поразили целый ряд объектов ПВО, склад хранения БПЛА и другие объекты врага на временно оккупированных территориях.

Новая "бавовна" на ТОТ: что известно

В рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 18 декабря подразделения Сил обороны поразили ряд вражеских объектов на временно оккупированных территориях (ТОТ) Украины.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, в частности, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" в районе Гвардейского на ТОТ украинского Крыма. Вместе с этим под удар Сил обороны Украины в районе Приморска (ТОТ Запорожской области) попал состав ГСМ подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, поражен склад хранения БпЛА в Макеевке и сосредоточение живой силы захватчиков из 114 отдельной мотострелковой бригады в Донецке на временно оккупированных территориях Донецкой области. Утраты неприятеля уточняются.

Также уточнены результаты поражения 14 декабря 2025 года позиционного района подразделения 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области РФ — подтверждено уничтожение воинами 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" двух пусковых установок ЗРК.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.