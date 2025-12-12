Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Славнефть-ЯНОС" и ряда стратегических объектов РФ на ВОТ

Силы обороны Украины поразили НПЗ в Ярославльской области РФ и ряд объектов ТОТ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ,

ВСУ поразили НПЗ "Славнефть-ЯНОС", склады БК и живую силу армии РФ

В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ.

Это один из крупнейших НПЗ окупантов, способный перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Вовлечен в обеспечение вооруженных сил русских захватчиков.

Зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется.

Кроме того, с целью снижения наступательного потенциала противника, был поражен состав боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского Донецкой области.

Утраты неприятеля уточняются.

Силы обороны и дальше будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и вынуждения РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.