Генштаб підтвердив ураження НПЗ “Славнефть-ЯНОС” та низки стратегічних об'єктів РФ на ТОТ

Сили оборони України уразили НПЗ у Ярославльській області РФ та низку об’єктів на ТОТ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ,
Головні тези:
- Сили оборони України успішно уразили НПЗ “Славнефть-ЯНОС” та інші стратегічні об'єкти на тимчасово окупованій території.
- Зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до окупантів - головні мети ударів у результаті військових операцій.
- Ураження НПЗ “Славнефть-ЯНОС”, складів боєприпасів та зосереджень живої сили ворога спричинили вибухи та пожежі з необхідним подальшим уточненням збитків.
ЗСУ уразили НПЗ “Славнефть-ЯНОС”, склади БК та живу силу армії РФ
У межах зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу “Славнефть-ЯНОС” у Ярославській області РФ.
Це один з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Залучений у забезпеченні збройних сил російських загарбників.
Зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.
Окрім того, з метою зниження наступального потенціалу противника, було уражено склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині.
Втрати ворога уточнюються.
Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення РФ припинити збройну агресію проти України.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-