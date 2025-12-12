Генштаб підтвердив ураження НПЗ “Славнефть-ЯНОС” та низки стратегічних об'єктів РФ на ТОТ
Генштаб підтвердив ураження НПЗ “Славнефть-ЯНОС” та низки стратегічних об'єктів РФ на ТОТ

Генштаб ЗСУ
бавовна

Сили оборони України уразили НПЗ у Ярославльській області РФ та низку об’єктів на ТОТ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ,

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно уразили НПЗ “Славнефть-ЯНОС” та інші стратегічні об'єкти на тимчасово окупованій території.
  • Зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до окупантів - головні мети ударів у результаті військових операцій.
  • Ураження НПЗ “Славнефть-ЯНОС”, складів боєприпасів та зосереджень живої сили ворога спричинили вибухи та пожежі з необхідним подальшим уточненням збитків.

ЗСУ уразили НПЗ “Славнефть-ЯНОС”, склади БК та живу силу армії РФ

У межах зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу “Славнефть-ЯНОС” у Ярославській області РФ.

Це один з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Залучений у забезпеченні збройних сил російських загарбників.

Зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.

Окрім того, з метою зниження наступального потенціалу противника, було уражено склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині.

Втрати ворога уточнюються.

Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення РФ припинити збройну агресію проти України.

Категорія
Події
Дата публікації
