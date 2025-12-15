Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ в России

В целях снижения способностей противника по производству взрывчатых веществ в ночь на 15 декабря Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект противника - Астраханский газоперерабатывающий завод.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно атаковали Астраханский ГПЗ в России в ночь на 15 декабря, лишив противника возможности производства взрывчатых веществ.
- Астраханский газоперерабатывающий завод является ключевым предприятием российской нефтегазовой отрасли, производящим до 3,5 миллиона тонн серы в год для взрывчаток военно-промышленного комплекса РФ.
Силы обороны Украины поразили Астраханский ГПЗ
Астраханский ГПЗ — одно из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли. Завод, в частности, ежегодно производит до 3,5 миллионов тонн серы. Ее используют для изготовления взрывчатки предприятия военно-промышленного комплекса РФ.
На территории завода зафиксированы взрывы и возник мощный пожар.
Масштабы ущерба уточняются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-