Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ в России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ в России

Генштаб ВСУ
ГПЗ
Read in English
Читати українською

В целях снижения способностей противника по производству взрывчатых веществ в ночь на 15 декабря Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект противника - Астраханский газоперерабатывающий завод.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно атаковали Астраханский ГПЗ в России в ночь на 15 декабря, лишив противника возможности производства взрывчатых веществ.
  • Астраханский газоперерабатывающий завод является ключевым предприятием российской нефтегазовой отрасли, производящим до 3,5 миллиона тонн серы в год для взрывчаток военно-промышленного комплекса РФ.

Силы обороны Украины поразили Астраханский ГПЗ

Астраханский ГПЗ — одно из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли. Завод, в частности, ежегодно производит до 3,5 миллионов тонн серы. Ее используют для изготовления взрывчатки предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

На территории завода зафиксированы взрывы и возник мощный пожар.

Масштабы ущерба уточняются.

Силы обороны и дальше будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и вынуждения российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем поразили три российских ЗРК — видео
Силы беспилотных систем
Бук
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ дронами Sea Baby поразили танкер "теневого флота" РФ — источники
Sea Baby
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ССО и повстанцы поразили сразу два российских судна
ССО
Первые подробности спецоперации ССО Украины и повстанцев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?