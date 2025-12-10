СБУ дронами Sea Baby поразили танкер "теневого флота" РФ — источники

Служба безопасности Украины морскими дронами Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan. Об этом стало известно от источников в СБУ.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины использовала морские дроны Sea Baby для атаки на танкер Dashan, который входит в “теневой флот” РФ.
- Танкер Dashan, шедший под флагом Коморских Островов и несущий нефтепродукты, был атакован в Черном море и направлялся в порт “Новороссийск”.
- Судно было стоимостью около 30 млн долл, а один рейс мог перевозить нефтепродукты на сумму примерно 60 млн долл.
Дроны Sea Baby поразили танкер "теневого флота" РФ Dashan
Судно под флагом Коморских Островов шло без транспондера в порт "Новороссийск".
Стоимость танкера — около 30 млн. дол., а один рейс перевозил нефтепродуктов примерно на 60 млн. дол.
Судно ранее попало под санкции ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Швейцарии.
Напомним, 29 ноября Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера Kairo и Virat.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-