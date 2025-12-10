СБУ дронами Sea Baby поразили танкер "теневого флота" РФ — источники

Служба безопасности Украины морскими дронами Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan. Об этом стало известно от источников в СБУ.

Дроны Sea Baby поразили танкер "теневого флота" РФ Dashan

Судно под флагом Коморских Островов шло без транспондера в порт "Новороссийск".

Стоимость танкера — около 30 млн. дол., а один рейс перевозил нефтепродуктов примерно на 60 млн. дол.

Судно ранее попало под санкции ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Швейцарии.

Напомним, 29 ноября Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера Kairo и Virat.