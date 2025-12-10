СБУ дронами Sea Baby поразили танкер "теневого флота" РФ — источники
СБУ дронами Sea Baby поразили танкер "теневого флота" РФ — источники

Sea Baby
Источник:  online.ua

Служба безопасности Украины морскими дронами Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan. Об этом стало известно от источников в СБУ.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины использовала морские дроны Sea Baby для атаки на танкер Dashan, который входит в “теневой флот” РФ.
  • Танкер Dashan, шедший под флагом Коморских Островов и несущий нефтепродукты, был атакован в Черном море и направлялся в порт “Новороссийск”.
  • Судно было стоимостью около 30 млн долл, а один рейс мог перевозить нефтепродукты на сумму примерно 60 млн долл.

Дроны Sea Baby поразили танкер "теневого флота" РФ Dashan

Судно под флагом Коморских Островов шло без транспондера в порт "Новороссийск".

Стоимость танкера — около 30 млн. дол., а один рейс перевозил нефтепродуктов примерно на 60 млн. дол.

Судно ранее попало под санкции ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Швейцарии.

Напомним, 29 ноября Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера Kairo и Virat.

