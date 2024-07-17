Дроны Sea Baby способны уничтожать корабли РФ по всей акватории Черного моря — СБУ

Морские дроны Sea Baby могут переносить взрывчатку весом более 1000 кг на расстояние свыше 1000 км — фактически по состоянию на текущий момент они могут поразить корабли россиян в любой точке Черного моря.
Главные тезисы
- Sea Baby — это не просто беспилотники-камикадзе, а многоцелевые платформы, способные выполнять различные задачи, включая минирование и огневую поддержку.
- Служба безопасности Украины применяет также другой вид морских дронов, Мамай, доказавший свою эффективность, что позволяет эффективно предотвращать угрозы в морских сражениях.
- Sea Baby успешно использовался с реактивными системами залпового огня «Град», отмечая новую веху в истории морских сражений и эффективное внедрение различного вооружения в беспилотники.
Морские дроны Sea Baby прошли значительную модернизацию
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
Дехтяренко отметил, что эти дроны являются не просто беспилотниками-камикадзе, это многоцелевые платформы, которые могут выполнять различные задачи.
Малюк раскрыл детали использования Sea Baby с РСЗО "Град"
По словам руководителя СБУ Василия Малюка, впервые дрон Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня «Град», был использован в декабре 2023 года.
Использование надводных морских боевых дронов — это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли намного дальше, и сегодня успешно адаптируем разные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и усовершенствуемся.
Ведь Sea Baby это многоцелевые платформы, на которые спецслужба ставит дополнительное вооружение для выполнения различных задач. Среди прочего дрон эффективно выполняет дистанционное минирование. И, по словам Главы СБУ, таким образом были поражены уже 4 вражеских корабля.
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