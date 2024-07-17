Дроны Sea Baby способны уничтожать корабли РФ по всей акватории Черного моря — СБУ

Морские дроны Sea Baby могут переносить взрывчатку весом более 1000 кг на расстояние свыше 1000 км — фактически по состоянию на текущий момент они могут поразить корабли россиян в любой точке Черного моря.

Морские дроны Sea Baby прошли значительную модернизацию

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Если мы говорим конкретно о разработке дронов Sea Baby, которые в прошлом году поразили Крымский мост, то они по состоянию на сегодняшний день имеют совсем другие характеристики, они гораздо более мощные. Например, если год назад наш дрон мог перенести около 800 кг взрывчатки на расстояние около 800 км, то сегодня это уже более 1000 кг и более 1 тысячи км. То есть сегодня СБУ уже может поразить вражеские корабли фактически в любой точке Черного моря. Артем Дехтяренко Спикер СБУ

Дехтяренко отметил, что эти дроны являются не просто беспилотниками-камикадзе, это многоцелевые платформы, которые могут выполнять различные задачи.

Некоторые дроны СБУ оснастила системами залпового огня Град, некоторые другие дроны могут осуществлять дистанционное минирование. Мало того, кроме дронов Sea Baby, СБУ применяет еще один вид морских дронов, он называется Мамай, и он тоже доказал свою эффективность (как в случае с Оленегорским горняком — ред.). Поделиться

Малюк раскрыл детали использования Sea Baby с РСЗО "Град"

По словам руководителя СБУ Василия Малюка, впервые дрон Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня «Град», был использован в декабре 2023 года.

Использование надводных морских боевых дронов — это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли намного дальше, и сегодня успешно адаптируем разные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и усовершенствуемся.