Дроны Sea Baby способны уничтожать корабли РФ по всей акватории Черного моря — СБУ
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Украина
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Дроны Sea Baby способны уничтожать корабли РФ по всей акватории Черного моря — СБУ

Sea Baby
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Морские дроны Sea Baby могут переносить взрывчатку весом более 1000 кг на расстояние свыше 1000 км — фактически по состоянию на текущий момент они могут поразить корабли россиян в любой точке Черного моря.

Главные тезисы

  • Sea Baby — это не просто беспилотники-камикадзе, а многоцелевые платформы, способные выполнять различные задачи, включая минирование и огневую поддержку.
  • Служба безопасности Украины применяет также другой вид морских дронов, Мамай, доказавший свою эффективность, что позволяет эффективно предотвращать угрозы в морских сражениях.
  • Sea Baby успешно использовался с реактивными системами залпового огня «Град», отмечая новую веху в истории морских сражений и эффективное внедрение различного вооружения в беспилотники.

Морские дроны Sea Baby прошли значительную модернизацию

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Если мы говорим конкретно о разработке дронов Sea Baby, которые в прошлом году поразили Крымский мост, то они по состоянию на сегодняшний день имеют совсем другие характеристики, они гораздо более мощные. Например, если год назад наш дрон мог перенести около 800 кг взрывчатки на расстояние около 800 км, то сегодня это уже более 1000 кг и более 1 тысячи км. То есть сегодня СБУ уже может поразить вражеские корабли фактически в любой точке Черного моря.

Артем Дехтяренко

Артем Дехтяренко

Спикер СБУ

Дехтяренко отметил, что эти дроны являются не просто беспилотниками-камикадзе, это многоцелевые платформы, которые могут выполнять различные задачи.

Некоторые дроны СБУ оснастила системами залпового огня Град, некоторые другие дроны могут осуществлять дистанционное минирование. Мало того, кроме дронов Sea Baby, СБУ применяет еще один вид морских дронов, он называется Мамай, и он тоже доказал свою эффективность (как в случае с Оленегорским горняком — ред.).

Малюк раскрыл детали использования Sea Baby с РСЗО "Град"

По словам руководителя СБУ Василия Малюка, впервые дрон Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня «Град», был использован в декабре 2023 года.

Использование надводных морских боевых дронов — это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли намного дальше, и сегодня успешно адаптируем разные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и усовершенствуемся.

Ведь Sea Baby это многоцелевые платформы, на которые спецслужба ставит дополнительное вооружение для выполнения различных задач. Среди прочего дрон эффективно выполняет дистанционное минирование. И, по словам Главы СБУ, таким образом были поражены уже 4 вражеских корабля.

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