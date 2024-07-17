Дрони Sea Baby здатні нищити кораблі РФ по всій акваторії Чорного моря — СБУ

Морські дрони Sea Baby можуть переносити вибухівку вагою понад 1000 кг на відстань понад 1000 км — фактично станом на цей момент вони можуть вразити кораблі росіян у будь-якій точці Чорного моря.

Морські дрони Sea Baby пройшли значну модернізацію

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” сказав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Якщо ми говоримо конкретно про розробку дронів “Sea Baby”, які минулого року вразили Кримський міст, то вони станом на сьогодні мають зовсім інші характеристики, вони набагато більш потужні. Наприклад, якщо рік тому наш дрон міг перенести близько 800 кг вибухівки на відстань десь 800 км, то сьогодні це уже понад 1000 кг і понад 1 тисяча км. Тобто, сьогодні СБУ уже може вразити ворожі кораблі фактично у будь-якій точці Чорного моря. Артем Дехтяренко Речник СБУ

Дехтяренко зауважив, що ці дрони є не просто безпілотниками-камікадзе, це - багатоцільові платформи, які можуть виконувати різні завдання.

Деякі дрони СБУ оснастила системами залпового вогню “Град”, деякі інші дрони можуть здійснювати дистанційне мінування. Мало того, окрім дронів “Sea Baby”, СБУ застосовує ще один вид морських дронів, він називається “Мамай”, і він теж довів свою ефективність (як-от у випадку з “Оленегорським горняком" — ред.). Поширити

Малюк розкрив деталі використання Sea Baby з РСЗВ "Град"

За словами керівника СБУ Василя Малюка, вперше дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню «Град», був використаний у грудні 2023 року.

Використання надводних морських бойових дронів — це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося.