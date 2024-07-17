Дрони Sea Baby здатні нищити кораблі РФ по всій акваторії Чорного моря — СБУ

Морські дрони Sea Baby можуть переносити вибухівку вагою понад 1000 кг на відстань понад 1000 км — фактично станом на цей момент вони можуть вразити кораблі росіян у будь-якій точці Чорного моря.
Морські дрони Sea Baby пройшли значну модернізацію
Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” сказав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.
Дехтяренко зауважив, що ці дрони є не просто безпілотниками-камікадзе, це - багатоцільові платформи, які можуть виконувати різні завдання.
Малюк розкрив деталі використання Sea Baby з РСЗВ "Град"
За словами керівника СБУ Василя Малюка, вперше дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню «Град», був використаний у грудні 2023 року.
Використання надводних морських бойових дронів — це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося.
Адже Sea Baby — це багатоцільові платформи, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Серед іншого дрон ефективно виконує дистанційне мінування. І, за словами Голови СБУ, таким чином було вражено вже 4 ворожі кораблі.
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