СБУ дронами Sea Baby уразили танкер "тіньового флоту" РФ — джерела
СБУ дронами Sea Baby уразили танкер "тіньового флоту" РФ — джерела

Sea Baby
Джерело:  online.ua

Служба безпеки України морськими дронами Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" РФ Dashan. Про це ONLINE.UA стало відомо від джерел у СБУ.

Головні тези:

  • Служба безпеки України застосувала морські дрони Sea Baby для ураження танкера Dashan, який є частиною “тіньового флоту” РФ.
  • Танкер Dashan, що під прапором Коморських Островів, був уражений у Чорному морі і йшов до порту “Новоросійськ” без транспондера.

Дрони Sea Baby уразили танкер "тіньового флоту" РФ Dashan

Судно під прапором Коморських Островів йшло без транспондера до порту "Новоросійськ".

Вартість танкера — близько 30 млн дол, а один рейс перевозив нафтопродуктів приблизно на 60 млн дол.

Судно раніше потрапило під санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та Швейцарії.

Нагадаємо, 29 листопада Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairo та Virat.

