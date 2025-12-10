СБУ дронами Sea Baby уразили танкер "тіньового флоту" РФ — джерела

Служба безпеки України морськими дронами Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" РФ Dashan. Про це ONLINE.UA стало відомо від джерел у СБУ.
Головні тези:
- Служба безпеки України застосувала морські дрони Sea Baby для ураження танкера Dashan, який є частиною “тіньового флоту” РФ.
- Танкер Dashan, що під прапором Коморських Островів, був уражений у Чорному морі і йшов до порту “Новоросійськ” без транспондера.
Дрони Sea Baby уразили танкер "тіньового флоту" РФ Dashan
Судно під прапором Коморських Островів йшло без транспондера до порту "Новоросійськ".
Вартість танкера — близько 30 млн дол, а один рейс перевозив нафтопродуктів приблизно на 60 млн дол.
Судно раніше потрапило під санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та Швейцарії.
Нагадаємо, 29 листопада Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairo та Virat.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-