СБУ дронами Sea Baby уразили танкер "тіньового флоту" РФ — джерела

Служба безпеки України морськими дронами Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" РФ Dashan. Про це ONLINE.UA стало відомо від джерел у СБУ.

Дрони Sea Baby уразили танкер "тіньового флоту" РФ Dashan

Судно під прапором Коморських Островів йшло без транспондера до порту "Новоросійськ".

Вартість танкера — близько 30 млн дол, а один рейс перевозив нафтопродуктів приблизно на 60 млн дол.

Судно раніше потрапило під санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та Швейцарії.

Нагадаємо, 29 листопада Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairo та Virat.