Силы беспилотных систем поразили три российских ЗРК — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы беспилотных систем поразили три российских ЗРК — видео

Силы беспилотных систем
Бук
Read in English
Читати українською

Украинские операторы батальона Asgard 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем успешно поразили сразу три системы противовоздушной обороны российских войск.

Главные тезисы

  • Украинские беспилотные системы успешно поразили три системы противовоздушной обороны российских войск, включая ЗРК “Тор” и “Бук”.
  • Уничтожение российских зенитно-ракетных комплексов имеет высокую стратегическую важность для ослабления обороноспособности России.
  • Дефицит производства современных средств противовоздушной обороны у России делает их уязвимыми перед ударами беспилотников.

СБС поразили 2 ЗРК "Тор" и 2 ЗРК "Бук"

Как сообщили в Силах беспилотных систем ВСУ, украинские военные уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Тор-М1".

Кроме того, бойцы ликвидировали новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Ранее подразделение 412-й бригады за три дня уничтожило три российских системы ПВО общей стоимостью около 60 млн дол.

В ВСУ подчеркнули, что такие удары имеют критически важное значение, ведь россияне испытывают острый дефицит в производстве современных и дорогостоящих средств противовоздушной обороны. Уничтожение этих комплексов ослабляет способности неприятеля прикрывать свои войска и объекты.

Бук-М3 — это современный российский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других воздушных целей на дистанции до 70 км.

Система характеризуется высокой мобильностью, способностью работать в условиях активных радиопомех и возможностью одновременного поражения нескольких целей, что делает ее важным элементом российского эшелонированного ПВО.

Тор-М1 — это самоходный зенитно-ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для прикрытия войск и важных объектов от ударов авиации и высокоточного оружия на расстояниях до 12 км.

Комплекс способен автоматически выявлять, сопровождать и поражать цели даже при движении, что обеспечивает ему высокую эффективность в тактических условиях и делает одним из наиболее распространенных средств ПВО ближнего действия в армии РФ.

