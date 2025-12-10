Силы беспилотных систем поразили три российских ЗРК — видео

Украинские операторы батальона Asgard 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем успешно поразили сразу три системы противовоздушной обороны российских войск.
Главные тезисы
- Украинские беспилотные системы успешно поразили три системы противовоздушной обороны российских войск, включая ЗРК “Тор” и “Бук”.
- Уничтожение российских зенитно-ракетных комплексов имеет высокую стратегическую важность для ослабления обороноспособности России.
- Дефицит производства современных средств противовоздушной обороны у России делает их уязвимыми перед ударами беспилотников.
СБС поразили 2 ЗРК "Тор" и 2 ЗРК "Бук"
Как сообщили в Силах беспилотных систем ВСУ, украинские военные уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Тор-М1".
В ВСУ подчеркнули, что такие удары имеют критически важное значение, ведь россияне испытывают острый дефицит в производстве современных и дорогостоящих средств противовоздушной обороны. Уничтожение этих комплексов ослабляет способности неприятеля прикрывать свои войска и объекты.
Бук-М3 — это современный российский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других воздушных целей на дистанции до 70 км.
Система характеризуется высокой мобильностью, способностью работать в условиях активных радиопомех и возможностью одновременного поражения нескольких целей, что делает ее важным элементом российского эшелонированного ПВО.
Тор-М1 — это самоходный зенитно-ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для прикрытия войск и важных объектов от ударов авиации и высокоточного оружия на расстояниях до 12 км.
Комплекс способен автоматически выявлять, сопровождать и поражать цели даже при движении, что обеспечивает ему высокую эффективность в тактических условиях и делает одним из наиболее распространенных средств ПВО ближнего действия в армии РФ.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-