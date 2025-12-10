Силы беспилотных систем поразили три российских ЗРК — видео

СБС поразили 2 ЗРК "Тор" и 2 ЗРК "Бук"

Как сообщили в Силах беспилотных систем ВСУ, украинские военные уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Тор-М1".

Кроме того, бойцы ликвидировали новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Ранее подразделение 412-й бригады за три дня уничтожило три российских системы ПВО общей стоимостью около 60 млн дол. Поделиться

В ВСУ подчеркнули, что такие удары имеют критически важное значение, ведь россияне испытывают острый дефицит в производстве современных и дорогостоящих средств противовоздушной обороны. Уничтожение этих комплексов ослабляет способности неприятеля прикрывать свои войска и объекты.

Бук-М3 — это современный российский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других воздушных целей на дистанции до 70 км.

Система характеризуется высокой мобильностью, способностью работать в условиях активных радиопомех и возможностью одновременного поражения нескольких целей, что делает ее важным элементом российского эшелонированного ПВО.

Тор-М1 — это самоходный зенитно-ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для прикрытия войск и важных объектов от ударов авиации и высокоточного оружия на расстояниях до 12 км.