Сили безпілотних систем уразили три російських ЗРК — відео
Україна
Сили безпілотних систем
Бук

Українські оператори батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем успішно вразили одразу три системи протиповітряної оборони російських військ.

Головні тези:

  • Українські військові успішно вразили три російських системи протиповітряної оборони: 2 ЗРК “Тор” і 2 ЗРК “Бук”.
  • Знищення російських зенітно-ракетних комплексів має критичне значення для прикриття ворожих військ та об'єктів.
  • Росіяни відчувають дефіцит у виробництві сучасних засобів протиповітряної оборони, що послаблює їх обороноздатність.

СБС уразили 2 ЗРК “Тор” і 2 ЗРК “Бук”

Як повідомили у Силах безпілотних систем ЗСУ, українські військові знищили два зенітно-ракетні комплекси "Тор-М1".

Крім того, бійці ліквідували новітній російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". Раніше підрозділ 412-ї бригади за три дні знищив три російські системи ППО загальною вартістю близько 60 млн дол.

У ЗСУ підкреслили, що такі удари мають критично важливе значення, адже росіяни відчувають гострий дефіцит у виробництві сучасних і дороговартісних засобів протиповітряної оборони. Знищення цих комплексів послаблює можливості ворога прикривати свої війська та об'єкти.

Бук-М3 — це сучасний російський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет та інших повітряних цілей на дистанції до 70 км.

Система характеризується високою мобільністю, здатністю працювати в умовах активних радіоперешкод і можливістю одночасного ураження кількох цілей, що робить її важливим елементом російської ешелонованої ППО.

Тор-М1 — це самохідний зенітно-ракетний комплекс малої дальності, призначений для прикриття військ і важливих об’єктів від ударів авіації та високоточної зброї на відстанях до 12 км.

Комплекс здатний автоматично виявляти, супроводжувати та уражати цілі навіть під час руху, що забезпечує йому високу ефективність у тактичних умовах та робить одним із найпоширеніших засобів ППО ближньої дії в армії РФ.

Події
Події
Події
