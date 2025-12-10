Сили безпілотних систем уразили три російських ЗРК — відео

СБС уразили 2 ЗРК “Тор” і 2 ЗРК “Бук”

Як повідомили у Силах безпілотних систем ЗСУ, українські військові знищили два зенітно-ракетні комплекси "Тор-М1".

Крім того, бійці ліквідували новітній російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". Раніше підрозділ 412-ї бригади за три дні знищив три російські системи ППО загальною вартістю близько 60 млн дол. Поширити

У ЗСУ підкреслили, що такі удари мають критично важливе значення, адже росіяни відчувають гострий дефіцит у виробництві сучасних і дороговартісних засобів протиповітряної оборони. Знищення цих комплексів послаблює можливості ворога прикривати свої війська та об'єкти.

Бук-М3 — це сучасний російський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет та інших повітряних цілей на дистанції до 70 км.

Система характеризується високою мобільністю, здатністю працювати в умовах активних радіоперешкод і можливістю одночасного ураження кількох цілей, що робить її важливим елементом російської ешелонованої ППО.

Тор-М1 — це самохідний зенітно-ракетний комплекс малої дальності, призначений для прикриття військ і важливих об’єктів від ударів авіації та високоточної зброї на відстанях до 12 км.