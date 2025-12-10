Сили безпілотних систем уразили три російських ЗРК — відео

Українські оператори батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем успішно вразили одразу три системи протиповітряної оборони російських військ.
Головні тези:
- Українські військові успішно вразили три російських системи протиповітряної оборони: 2 ЗРК “Тор” і 2 ЗРК “Бук”.
- Знищення російських зенітно-ракетних комплексів має критичне значення для прикриття ворожих військ та об'єктів.
- Росіяни відчувають дефіцит у виробництві сучасних засобів протиповітряної оборони, що послаблює їх обороноздатність.
СБС уразили 2 ЗРК “Тор” і 2 ЗРК “Бук”
Як повідомили у Силах безпілотних систем ЗСУ, українські військові знищили два зенітно-ракетні комплекси "Тор-М1".
У ЗСУ підкреслили, що такі удари мають критично важливе значення, адже росіяни відчувають гострий дефіцит у виробництві сучасних і дороговартісних засобів протиповітряної оборони. Знищення цих комплексів послаблює можливості ворога прикривати свої війська та об'єкти.
Бук-М3 — це сучасний російський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет та інших повітряних цілей на дистанції до 70 км.
Система характеризується високою мобільністю, здатністю працювати в умовах активних радіоперешкод і можливістю одночасного ураження кількох цілей, що робить її важливим елементом російської ешелонованої ППО.
Тор-М1 — це самохідний зенітно-ракетний комплекс малої дальності, призначений для прикриття військ і важливих об’єктів від ударів авіації та високоточної зброї на відстанях до 12 км.
Комплекс здатний автоматично виявляти, супроводжувати та уражати цілі навіть під час руху, що забезпечує йому високу ефективність у тактичних умовах та робить одним із найпоширеніших засобів ППО ближньої дії в армії РФ.
