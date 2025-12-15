Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ у Росії

З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника — Астраханський газопереробний завод.
Головні тези:
- Сили оборони України уразили Астраханський ГПЗ у Росії в ніч на 15 грудня.
- Астраханський ГПЗ виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки на рік для вибухівок військово-промислового комплексу РФ.
- Унаслідок ураження заводу виникла потужна пожежа та вибухи.
Сили оборони України уразили Астраханський ГПЗ
Астраханський ГПЗ — одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод, зокрема, щороку виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу РФ.
На території заводу зафіксовано вибухи та виникла потужна пожежа.
Масштаби збитків уточнюються.
