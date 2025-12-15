Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ у Росії
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ у Росії

Генштаб ЗСУ
ГПЗ
З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника — Астраханський газопереробний завод.

Головні тези:

  • Сили оборони України уразили Астраханський ГПЗ у Росії в ніч на 15 грудня.
  • Астраханський ГПЗ виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки на рік для вибухівок військово-промислового комплексу РФ.
  • Унаслідок ураження заводу виникла потужна пожежа та вибухи.

Сили оборони України уразили Астраханський ГПЗ

Астраханський ГПЗ — одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод, зокрема, щороку виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу РФ.

На території заводу зафіксовано вибухи та виникла потужна пожежа.

Масштаби збитків уточнюються.

Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.

