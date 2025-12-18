Генштаб підтвердив ураження об'єктів ППО та складу БпЛА армії РФ на ТОТ
Генштаб підтвердив ураження об'єктів ППО та складу БпЛА армії РФ на ТОТ

Сили оборони України уразили низку об’єктів ППО, склад зберігання БпЛА та інші об’єкти ворога на тимчасово окупованих територіях.

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно уразили об'єкти ППО та склад ворожих безпілотних літальних апаратів на тимчасово окупованих територіях.
  • Перевірена інформація від Генштабу ЗСУ підтверджує результативність ударів у районі Гвардійського, Приморська та інших локаціях.
  • Зниження наступальних спроможностей російського агресора та важливі завдані удари на об'єкти ворога демонструють припинення збройної агресії проти України.

Нова “бавовна” на ТОТ: що відомо

У межах зниження наступальних спроможностей російського агресора, у ніч на 18 грудня підрозділи Сил оборони уразили низку ворожих об’єктів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, зокрема, зафіксовано влучання в радіолокаційну станцію 55Ж6 “Небо-У” в районі Гвардійського на ТОТ українського Криму. Разом з цим, під удар Сил оборони України у районі Приморська (ТОТ Запорізької області) потрапив склад ПММ підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, уражено склад зберігання БпЛА у Макіївці та зосередження живої сили загарбників із 114 окремої мотострілецької бригади у Донецьку на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Втрати ворога уточнюються.

Також уточнено результати ураження 14 грудня 2025 року позиційного району підрозділу 568 зенітного ракетного полку противника у районі Раєвки Бєлгородської області РФ — підтверджено знищення воїнами 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" двох пускових установок ЗРК С-400 з боєкомплектом.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

