ПВО Украины обезвредила 106 российских БпЛА в ночь на Рождество

В ночь на 25 декабря (с 19:00 24 декабря) противник атаковал 131 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ТОТ, Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым, около 90 из них.
Главные тезисы
- ПВО Украины обезвредило 106 российских дронов в ночь на 25 декабря.
- Россия атаковала 131 ударным БпЛА типа Shahed, Гербером и беспилотниками других типов.
ПВО сбила 106 российских дронов в ночь на Рождество.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 15 локациях.
Враг продолжает атаку беспилотниками. Соблюдайте правила безопасности!
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-