ПВО Украины обезвредила 106 российских БпЛА в ночь на Рождество
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины обезвредила 106 российских БпЛА в ночь на Рождество

Воздушные Силы ВСУ
ППО
Read in English
Читати українською

В ночь на 25 декабря (с 19:00 24 декабря) противник атаковал 131 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ТОТ, Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым, около 90 из них.

Главные тезисы

  • ПВО Украины обезвредило 106 российских дронов в ночь на 25 декабря.
  • Россия атаковала 131 ударным БпЛА типа Shahed, Гербером и беспилотниками других типов.

ПВО сбила 106 российских дронов в ночь на Рождество.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 15 локациях.

Враг продолжает атаку беспилотниками. Соблюдайте правила безопасности!

