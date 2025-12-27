ПВО обезвредила 474 дрона и 30 ракет во время новой атаки РФ

В течение ночи 26-27 декабря Россия наносила комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В целом враг использовал 40 ракет и 519 БпЛА разных типов.
Главные тезисы
- Основное направление удара – Киевщина.
- Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА на 30 локациях, падение сбитых (обломки) – на 16 локациях.
Атака РФ на Украину — как отработала ПВО
В этот раз для воздушного нападения российские захватчики применили:
519 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым (около 300 из них — "шахеды");
10 баллистических/аэробалистических ракет Искандер-М/Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков — Рязанская, Брянская обл. — РФ);
7 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (район пуска — Ростовская область, акватория Черного моря);
21 крылатую ракету Х-101 (районы пусков — воздушное пространство Вологодской обл. — РФ);
2 крылатых ракет Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 13.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 503 воздушных целей:
474 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);
6 баллистических/аэробалистических ракет Искандер-М/Х-47М2 «Кинжал»;
4 крылатые ракеты Искандер-К/Калибр;
19 крылатых ракет Х-101.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-