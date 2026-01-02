Авіація ЗСУ здійснила близько 7 тис бойових вильотів у 2025 році
Авіація ЗСУ здійснила близько 7 тис бойових вильотів у 2025 році

Джерело:  Укрінформ

Повітряні сили не лише захищають небо, а б’ють ворога у відповідь — близько 7000 літаковильотів було здійснено у 2025 році.

  • Авіація ЗСУ здійснила близько 7 тисяч бойових вильотів у 2025 році.
  • Літаки F-16 продемонстрували високу ефективність у збитті крилатих ракет противника.
  • В українському небі авіація показує вражаючі результати, використовуючи техніку навіть не призначену для бойових дій.

Ми не лише захищаємося, а б'ємо ворога у відповідь — Ігнат

Про це заявив у телеетері начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ми не лише захищаємося, звісно, а б'ємо ворога у відповідь - близько 7000 літаковильотів було здійснено в 2025 році. Це є авіаційно-винищувальне прикриття і на бойове застосування працює тактична авіація, це бомбардувальники, штурмовики, винищувачі. В українському небі дедалі кращі результати показують літаки F-16.

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ

Він нагадав про рекорд наших льотчиків зі збиття крилатих ракет противника.

Фактично 31 із 35 ракет знищено було. Пілоти F-16 ще раз довели всьому світу, що ми можемо ефективно використовувати не надто технологічну техніку, бо F-ки у нас не тих модифікацій, які ми хотіли, але показали, що ми швидко можемо опанувати, ефективно застосувати техніку і бити ворога у відповідь.

