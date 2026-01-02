Авіація ЗСУ здійснила близько 7 тис бойових вильотів у 2025 році

Повітряні сили не лише захищають небо, а б’ють ворога у відповідь — близько 7000 літаковильотів було здійснено у 2025 році.
Головні тези:
- Авіація ЗСУ здійснила близько 7 тисяч бойових вильотів у 2025 році.
- Літаки F-16 продемонстрували високу ефективність у збитті крилатих ракет противника.
- В українському небі авіація показує вражаючі результати, використовуючи техніку навіть не призначену для бойових дій.
Ми не лише захищаємося, а б'ємо ворога у відповідь — Ігнат
Про це заявив у телеетері начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він нагадав про рекорд наших льотчиків зі збиття крилатих ракет противника.
