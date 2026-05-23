Автор Claude считает, что ИИ может уничтожить все человечество
Источник:  online.ua

Соучредитель Anthropic и создатель Claude Джек Кларк склоняется к мнению, что стремительное развитие искусственного интеллекта нужно остановить, пока не стало слишком поздно. По его убеждению, вероятность того, что в будущем ИИ может уничтожить все человечество, точно не нулевая.

Главные тезисы

  • Не так давно Кларк покинул компанию OpenAI из-за разногласий, связанных с безопасностью ИИ.
  • Многих ученых беспокоит влияние искусственного интеллекта на ухудшение умственных способностей людей.

Кларк считает, что ИИ действительно может угрожать существованию человечества

Соучредитель Anthropic обращает внимание на то, что мир просто не имеет права игнорировать сценарии, в рамках которых развитие этой технологии приведет к катастрофическим последствиям.

По его мнению, в будущем действительно возможны ситуации, в которых ИИ имеет "вероятность выше нуля убить все население планеты", пишет EVZ .

Именно поэтому Кларк призвал сделать все возможное, чтобы затормозить технологическое развитие ИИ, пока не стало слишком поздно.

Он озвучил предположение, что людям нужно больше времени для адаптации, а также осознания потенциальных последствий.

Однако Кларк считает этот сценарий маловероятным, поскольку развитие технологии поддерживается параллельно многочисленными игроками и находящимися в непрерывной конкуренции государствами, в которой коммерческие и геополитические соперничества склонны отодвигать на второй план риски, связанные с созданными технологиями.

