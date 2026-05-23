Автор Claude считает, что ИИ может уничтожить все человечество

Соучредитель Anthropic и создатель Claude Джек Кларк склоняется к мнению, что стремительное развитие искусственного интеллекта нужно остановить, пока не стало слишком поздно. По его убеждению, вероятность того, что в будущем ИИ может уничтожить все человечество, точно не нулевая.

Соучредитель Anthropic обращает внимание на то, что мир просто не имеет права игнорировать сценарии, в рамках которых развитие этой технологии приведет к катастрофическим последствиям.

По его мнению, в будущем действительно возможны ситуации, в которых ИИ имеет "вероятность выше нуля убить все население планеты", пишет EVZ .

Именно поэтому Кларк призвал сделать все возможное, чтобы затормозить технологическое развитие ИИ, пока не стало слишком поздно.

Он озвучил предположение, что людям нужно больше времени для адаптации, а также осознания потенциальных последствий.