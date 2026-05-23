Творець Claude вважає, що ШІ може знищити все людство

Співзасновник Anthropic та творець Claude Джек Кларк схиляється до думки, що стрімкий розвиток штучного інтелекту потрібно зупинити, поки не стало надто пізно. На його переконня, ймовірність того, що в майбутньому ШІ може знищити все людство точно не нульова.

Кларк вважає, що ШІ дійсно може загрожувати існуванню людства

Співзасновник Anthropic звертає увагу на те, що світ просто не має права ігнорувати сценарії, у межах яких розвиток цієї технології призведе до катастрофічних наслідків.

На його думку, у майбутньому дійсно можливі ситуації, в яких ШІ мав би "ймовірність вище нуля вбити все населення планети", пише EVZ.

Саме тому Кларк закликав зробити все можливе, щоб загальмувати технологічний розвиток ШІ, поки не стало надто пізно.

Він озвучив припущення, що людям потрібно більше часу для адаптації, а також усвідомлення потенційних наслідків.