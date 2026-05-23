Творець Claude вважає, що ШІ може знищити все людство
Джерело:  online.ua

Співзасновник Anthropic та творець Claude Джек Кларк схиляється до думки, що стрімкий розвиток штучного інтелекту потрібно зупинити, поки не стало надто пізно. На його переконня, ймовірність того, що в майбутньому ШІ може знищити все людство точно не нульова.

Головні тези:

  • Не так давно Кларк покинув компанію OpenAI через розбіжності, пов'язані з безпекою ШІ.
  • Багатьох вчених непокоїть також вплив штучного інтелекту на погіршення розумових здібностей людей.

Співзасновник Anthropic звертає увагу на те, що світ просто не має права ігнорувати сценарії, у межах яких розвиток цієї технології призведе до катастрофічних наслідків.

На його думку, у майбутньому дійсно можливі ситуації, в яких ШІ мав би "ймовірність вище нуля вбити все населення планети", пише EVZ.

Саме тому Кларк закликав зробити все можливе, щоб загальмувати технологічний розвиток ШІ, поки не стало надто пізно.

Він озвучив припущення, що людям потрібно більше часу для адаптації, а також усвідомлення потенційних наслідків.

Проте Кларк вважає цей сценарій малоймовірним, оскільки розвиток технології підтримується паралельно численними гравцями та державами, що перебувають у безперервній конкуренції, в якій комерційні та геополітичні суперництва схильні відсувати на другий план ризики, пов'язані зі створеними технологіями.

