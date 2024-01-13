Байден заявил о поворотном моменте в нынешнем периоде истории

По словам президента США Джо Байдена, современный период – поворотный момент истории.
В Белом доме прокомментировали события в мире
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ответил на вопрос, как администрация Байдена видит свою внешнюю политику в свете событий в Украине и Газе. При этом Кирби уточнил, что угрозы для демократии носят разные характеры.
Байден считает, что США должны строить свою внешнюю политику в сотрудничестве с союзниками и партнерами. Он признает, что США не могут решить все проблемы самостоятельно, но их лидерство жизненно важно для достижения успеха.
Так Байден выразил уверенность, что США будут продолжать играть активную роль в мире, как и в предыдущие три года.
Что известно о проблемах с помощью США
В октябре 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Из этой суммы более 60 млрд долларов должны были пойти на помощь Украине, противостоящей российскому вторжению.
Республиканцы в Конгрессе не поддержали предложение Байдена по выделению средств на помощь Украине, поскольку считают, что в пакет необходимо включить меры по усилению охраны границы с Мексикой. В результате переговоры о пакете помощи затягиваются уже больше месяца.
Стало известно, что США приостановили помощь Украине в одобрении Конгрессом нового финансирования.
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