Байден заявил о поворотном моменте в нынешнем периоде истории

В Белом доме прокомментировали события в мире

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ответил на вопрос, как администрация Байдена видит свою внешнюю политику в свете событий в Украине и Газе. При этом Кирби уточнил, что угрозы для демократии носят разные характеры.

Президент описывает нынешнее время, в котором мы живем как переломный момент, и он прав. Ведь если вы посмотрите по всему миру, одной из объединяющих вещей является угроза для демократии, — сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Поделиться

Байден считает, что США должны строить свою внешнюю политику в сотрудничестве с союзниками и партнерами. Он признает, что США не могут решить все проблемы самостоятельно, но их лидерство жизненно важно для достижения успеха.

Президент верит во внешнюю политику, усиливающую наших союзников и партнеров, которая строится на альянсах и партнерствах, признающая, что Соединенные Штаты не могут сделать все сами. Однако наше лидерство жизненно важно для решения некоторых из этих проблем, — отметил Кирби. Поделиться

Так Байден выразил уверенность, что США будут продолжать играть активную роль в мире, как и в предыдущие три года.

Что известно о проблемах с помощью США

В октябре 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Из этой суммы более 60 млрд долларов должны были пойти на помощь Украине, противостоящей российскому вторжению.

Республиканцы в Конгрессе не поддержали предложение Байдена по выделению средств на помощь Украине, поскольку считают, что в пакет необходимо включить меры по усилению охраны границы с Мексикой. В результате переговоры о пакете помощи затягиваются уже больше месяца.

Стало известно, что США приостановили помощь Украине в одобрении Конгрессом нового финансирования.