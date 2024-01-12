Сырский призвал США предоставить Украине штурмовики A-10 и ударные вертолеты Apache
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский призвал США предоставить Украине штурмовики A-10 и ударные вертолеты Apache

Александр Сырский
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Источник:  Reuters

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сказал, что Украине нужны американские штурмовики A-10 и вертолеты разных серий для поддержки пехоты.

Украине нужна авиация для поддержки пехоты

В интервью Reuters Сырский сказал, что Украине нужны самолеты, которые могут стрелять крылатыми ракетами большой дальности.

Я бы говорил об А-10 как о варианте, если их нам дадут... это не новая машина, но надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах и имеющая широкий спектр вооружений для уничтожения наземных целей, чтобы помочь пехоте.

Сырский сказал, что А-10 окажет решающую поддержку наземным силам, когда они будут пытаться перехватить инициативу против хорошо обеспеченного противника.

Это для уничтожения наземных целей: танков, артиллерии... всего, что противостоит пехоте, — сказал он.

Reuters отмечает, что A-10 Thunderbolt — дозвуковой штурмовик, произведенный в Соединенных Штатах, находящийся на вооружении с 1970-х годов.

Сырский также добавил, что важную роль могут сыграть ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk.

ВСУ нужны артиллерийские боеприпасы

Украина попросила союзников ускорить поставки артиллерийских боеприпасов, поскольку некоторые подразделения жаловались на их нехватку.

Артиллерия является опорой для обеих армий, и Украине приходится сбалансировать использование снарядов разного калибра в зависимости от имеющихся запасов.

С этим мы наработали экспертизу и подстраиваемся под наши повседневные реалии, — сказал Сырский.

Отвечая на вопрос Reuters о возможном переломе в войне в пользу Украины, он сказал:

Я думаю, что шансы есть всегда. Их нужно только найти и использовать.

Командующий добавил, что для России было невозможно построить надежную оборону повсюду, и что всегда были слабые места из-за ландшафта и других факторов.

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