Сырский призвал США предоставить Украине штурмовики A-10 и ударные вертолеты Apache

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сказал, что Украине нужны американские штурмовики A-10 и вертолеты разных серий для поддержки пехоты.
Украине нужна авиация для поддержки пехоты
В интервью Reuters Сырский сказал, что Украине нужны самолеты, которые могут стрелять крылатыми ракетами большой дальности.
Сырский сказал, что А-10 окажет решающую поддержку наземным силам, когда они будут пытаться перехватить инициативу против хорошо обеспеченного противника.
Reuters отмечает, что A-10 Thunderbolt — дозвуковой штурмовик, произведенный в Соединенных Штатах, находящийся на вооружении с 1970-х годов.
Сырский также добавил, что важную роль могут сыграть ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk.
ВСУ нужны артиллерийские боеприпасы
Украина попросила союзников ускорить поставки артиллерийских боеприпасов, поскольку некоторые подразделения жаловались на их нехватку.
Артиллерия является опорой для обеих армий, и Украине приходится сбалансировать использование снарядов разного калибра в зависимости от имеющихся запасов.
Отвечая на вопрос Reuters о возможном переломе в войне в пользу Украины, он сказал:
Командующий добавил, что для России было невозможно построить надежную оборону повсюду, и что всегда были слабые места из-за ландшафта и других факторов.
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