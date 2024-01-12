Сирський закликав США надати Україні штурмовики A-10 і ударні вертольоти Apache

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що Україні потрібні американські штурмовики A-10 і вертольоти різних серій для підтримки піхоти.
Україні потрібна авіація для підтримки піхоти
Сирський в інтерв'ю Reuters сказав, що Україні потрібні літаки, які можуть стріляти крилатими ракетами великої дальності.
Сирський сказав, що А-10 надасть вирішальну підтримку наземним силам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу проти добре забезпеченого противника.
Reuters зазначає, що A-10 Thunderbolt — дозвуковий штурмовик, вироблений у Сполучених Штатах, який перебуває на озброєнні з 1970-х років.
Сирський також додав, що важливу роль можуть зіграти ударні гелікоптери, такі як AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.
ЗСУ потрібні артилерійські боєприпаси
Україна попросила союзників прискорити постачання артилерійських боєприпасів, оскільки деякі підрозділи скаржилися на їхній брак.
Артилерія є опорою для обох армій, і Україні доводиться збалансувати використання снарядів різного калібру залежно від наявних запасів.
Відповідаючи на запитання Reuters про можливий перелом у війні на користь України, він сказав:
Командувач додав, що для Росії було «неможливо» побудувати надійну оборону всюди, і що завжди були слабкі місця через ландшафт та інші фактори.
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