Сирський закликав США надати Україні штурмовики A-10 і ударні вертольоти Apache
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський закликав США надати Україні штурмовики A-10 і ударні вертольоти Apache

Олександр Сирський
Джерело:  Reuters

 Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що Україні потрібні американські штурмовики A-10 і вертольоти різних серій для підтримки піхоти.

Україні потрібна авіація для підтримки піхоти

Сирський в інтерв'ю Reuters сказав, що Україні потрібні літаки, які можуть стріляти крилатими ракетами великої дальності.

Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо їх нам дадуть... це не нова машина, але надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах, і яка має широкий спектр озброєння для знищення наземних цілей, щоб допомогти піхоті.

Сирський сказав, що А-10 надасть вирішальну підтримку наземним силам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу проти добре забезпеченого противника.

Це для знищення наземних цілей: танків, артилерії... всього, що протистоїть піхоті, — сказав він.

Reuters зазначає, що A-10 Thunderbolt — дозвуковий штурмовик, вироблений у Сполучених Штатах, який перебуває на озброєнні з 1970-х років.

Сирський також додав, що важливу роль можуть зіграти ударні гелікоптери, такі як AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.

ЗСУ потрібні артилерійські боєприпаси

Україна попросила союзників прискорити постачання артилерійських боєприпасів, оскільки деякі підрозділи скаржилися на їхній брак.

Артилерія є опорою для обох армій, і Україні доводиться збалансувати використання снарядів різного калібру залежно від наявних запасів.

З цим ми напрацювали експертизу і підлаштовуємося під наші повсякденні реалії, — сказав Сирський.

Відповідаючи на запитання Reuters про можливий перелом у війні на користь України, він сказав:

Я думаю, що шанси є завжди. Їх потрібно лише знайти і використати.

Командувач додав, що для Росії було «неможливо» побудувати надійну оборону всюди, і що завжди були слабкі місця через ландшафт та інші фактори.

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