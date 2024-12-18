Бейонсе побила исторический рекорд среди женщин-артисток

Бейонсе стала самой сертифицированной RIAA (Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки) артисткой всех времен, имея 103 работы в списке с золотыми или платиновыми сертификатами.
Главные тезисы
- Бейонсе стала самой сертифицированной RIAA артисткой всех времен с 103 сертификатами.
- Альбом Бейонсе Cowboy Carter получил 11 номинаций на 67-й ежегодной церемонии вручения премии “Грэмми”.
- Культовый каталог Бейонсе имеет наибольшее количество сертифицированных титулов для женщин-артисток в истории RIAA.
- RIA присуждает сертификаты в зависимости от количества продаж: золотой, платиновый, мультиплатиновый, бриллиантовый.
Бейонсе снова побила исторический рекорд
В марте 2024 Бейонсе выпустила свой восьмой студийный альбом Cowboy Carter.
Пластинка с 27 песнями получила 11 номинаций на 67-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми", что делает ее самым номинированным альбомом артистки. Он также получил платиновый статус, что означает не менее 1 миллиона продаж.
Среди других достижений Бейонсе — 2-кратный платиновый статус для альбома Renaissance, 4-кратный платиновый для Lemonade и 7-кратный платиновый для Sasha Fierce и Dangerously In Love.
Что известно об Ассоциации звукозаписывающей индустрии
Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (Recording Industry Association of America, RIAA) — ассоциация, представляющая интересы звукозаписывающей индустрии США, образована в 1952 году.
А с 1958 существует специальная программа сертификации синглов и альбомов артистов. Она чествует выдающихся музыкантов и измеряет коммерческий успех звукозаписей.
В рамках программы существует:
золотой сертификат (500 тысяч проданных единиц),
платиновый (1 миллион),
мультиплатиновый (2 миллиона),
бриллиантовый (10 миллионов).
Команда артиста должна предоставить конкретные цифры продаж и потокового прослушивания, чтобы претендовать на эту награду.
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