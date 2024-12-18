Бейонсе побила исторический рекорд среди женщин-артисток
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Бейонсе побила исторический рекорд среди женщин-артисток

Бейонсе
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Источник:  Суспільне. Культура

Бейонсе стала самой сертифицированной RIAA (Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки) артисткой всех времен, имея 103 работы в списке с золотыми или платиновыми сертификатами.

Главные тезисы

  • Бейонсе стала самой сертифицированной RIAA артисткой всех времен с 103 сертификатами.
  • Альбом Бейонсе Cowboy Carter получил 11 номинаций на 67-й ежегодной церемонии вручения премии “Грэмми”.
  • Культовый каталог Бейонсе имеет наибольшее количество сертифицированных титулов для женщин-артисток в истории RIAA.
  • RIA присуждает сертификаты в зависимости от количества продаж: золотой, платиновый, мультиплатиновый, бриллиантовый.

Бейонсе снова побила исторический рекорд

Мы очень рады признать невероятный талант, трудолюбие и творческий дух, которые нашли свое отражение в разных жанрах. Культовый каталог Бейонсе заслужил наибольшее количество сертифицированных титулов для женщин-артисток в истории RIAA, — отметила президент и главный исполнительный директор RIAA Мишель Баллантайн.

В марте 2024 Бейонсе выпустила свой восьмой студийный альбом Cowboy Carter.

Пластинка с 27 песнями получила 11 номинаций на 67-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми", что делает ее самым номинированным альбомом артистки. Он также получил платиновый статус, что означает не менее 1 миллиона продаж.

Бейонсе

Среди других достижений Бейонсе — 2-кратный платиновый статус для альбома Renaissance, 4-кратный платиновый для Lemonade и 7-кратный платиновый для Sasha Fierce и Dangerously In Love.

Что известно об Ассоциации звукозаписывающей индустрии

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (Recording Industry Association of America, RIAA) — ассоциация, представляющая интересы звукозаписывающей индустрии США, образована в 1952 году.

А с 1958 существует специальная программа сертификации синглов и альбомов артистов. Она чествует выдающихся музыкантов и измеряет коммерческий успех звукозаписей.

В рамках программы существует:

  • золотой сертификат (500 тысяч проданных единиц),

  • платиновый (1 миллион),

  • мультиплатиновый (2 миллиона),

  • бриллиантовый (10 миллионов).

Команда артиста должна предоставить конкретные цифры продаж и потокового прослушивания, чтобы претендовать на эту награду.

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