Бейонсе побила исторический рекорд среди женщин-артисток

Бейонсе стала самой сертифицированной RIAA (Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки) артисткой всех времен, имея 103 работы в списке с золотыми или платиновыми сертификатами.

Бейонсе снова побила исторический рекорд

Мы очень рады признать невероятный талант, трудолюбие и творческий дух, которые нашли свое отражение в разных жанрах. Культовый каталог Бейонсе заслужил наибольшее количество сертифицированных титулов для женщин-артисток в истории RIAA, — отметила президент и главный исполнительный директор RIAA Мишель Баллантайн. Поделиться

В марте 2024 Бейонсе выпустила свой восьмой студийный альбом Cowboy Carter.

Пластинка с 27 песнями получила 11 номинаций на 67-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми", что делает ее самым номинированным альбомом артистки. Он также получил платиновый статус, что означает не менее 1 миллиона продаж.

Бейонсе

Среди других достижений Бейонсе — 2-кратный платиновый статус для альбома Renaissance, 4-кратный платиновый для Lemonade и 7-кратный платиновый для Sasha Fierce и Dangerously In Love.

Что известно об Ассоциации звукозаписывающей индустрии

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (Recording Industry Association of America, RIAA) — ассоциация, представляющая интересы звукозаписывающей индустрии США, образована в 1952 году.

А с 1958 существует специальная программа сертификации синглов и альбомов артистов. Она чествует выдающихся музыкантов и измеряет коммерческий успех звукозаписей.

В рамках программы существует:

золотой сертификат (500 тысяч проданных единиц),

платиновый (1 миллион),

мультиплатиновый (2 миллиона),

бриллиантовый (10 миллионов).

Команда артиста должна предоставить конкретные цифры продаж и потокового прослушивания, чтобы претендовать на эту награду.