Бейонсе побила історичний рекорд серед жінок-артисток

Бейонсе стала найбільшою сертифікованою RIAA (Асоціація звукозаписної індустрії Америки) артисткою всіх часів, маючи 103 роботи в списку із золотими або платиновими сертифікатами.

Бейонсе знову побила історичний рекорд

Ми дуже раді визнати неймовірний талант, працьовитість і творчий дух, які знайшли своє відображення в різних жанрах. Культовий каталог Бейонсе заслужив найбільшу кількість сертифікованих титулів для жінок-артисток в історії RIAA, — зазначила президентка і головна виконавча директорка RIAA Мішель Баллантайн. Поширити

У березні 2024 року Бейонсе випустила свій восьмий студійний альбом Cowboy Carter.

Платівка з 27 піснями отримала 11 номінацій на 67-й щорічній церемонії вручення премії "Ґреммі", що робить її найбільш номінованим альбомом артистки. Він також отримав платиновий статус, що означає щонайменше 1 мільйон продажів.

Бейонсе

Серед інших досягнень Бейонсе — 2-разовий платиновий статус для альбому Renaissance, 4-разовий платиновий для Lemonade та 7-разовий платиновий для Sasha Fierce і Dangerously In Love.

Що відомо про Асоціацію звукозаписної індустрії

Американська асоціація компаній звукозапису (Recording Industry Association of America, RIAA) — асоціація, що представляє інтереси звукозаписної індустрії США, утворена у 1952 році.

А з 1958 року існує спеціальна програма сертифікації синглів та альбомів артистів. Вона вшановує видатних музикантів і вимірює комерційний успіх їхніх звукозаписів.

У межах програми існує:

золотий сертифікат (500 тисяч проданих одиниць),

платиновий (1 мільйон),

мультиплатиновий (2 мільйони),

діамантовий (10 мільйонів).

Команда артиста повинна представити конкретні цифри продажів і потокового прослуховування, щоб претендувати на цю нагороду.