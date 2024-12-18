Бейонсе побила історичний рекорд серед жінок-артисток

Бейонсе стала найбільшою сертифікованою RIAA (Асоціація звукозаписної індустрії Америки) артисткою всіх часів, маючи 103 роботи в списку із золотими або платиновими сертифікатами.
Головні тези:
- Бейонсе стала найбільш сертифікованою RIAA артисткою всіх часів з рекордним числом золотих та платинових сертифікатів.
- Альбом Cowboy Carter випущений у березні 2024 року отримав 11 номінацій на “Ґреммі” та отримав платиновий статус.
- Серед досягнень Бейонсе є платинові альбоми Renaissance, Lemonade, Sasha Fierce та Dangerously In Love.
Бейонсе знову побила історичний рекорд
У березні 2024 року Бейонсе випустила свій восьмий студійний альбом Cowboy Carter.
Платівка з 27 піснями отримала 11 номінацій на 67-й щорічній церемонії вручення премії "Ґреммі", що робить її найбільш номінованим альбомом артистки. Він також отримав платиновий статус, що означає щонайменше 1 мільйон продажів.
Серед інших досягнень Бейонсе — 2-разовий платиновий статус для альбому Renaissance, 4-разовий платиновий для Lemonade та 7-разовий платиновий для Sasha Fierce і Dangerously In Love.
Що відомо про Асоціацію звукозаписної індустрії
Американська асоціація компаній звукозапису (Recording Industry Association of America, RIAA) — асоціація, що представляє інтереси звукозаписної індустрії США, утворена у 1952 році.
А з 1958 року існує спеціальна програма сертифікації синглів та альбомів артистів. Вона вшановує видатних музикантів і вимірює комерційний успіх їхніх звукозаписів.
У межах програми існує:
золотий сертифікат (500 тисяч проданих одиниць),
платиновий (1 мільйон),
мультиплатиновий (2 мільйони),
діамантовий (10 мільйонів).
Команда артиста повинна представити конкретні цифри продажів і потокового прослуховування, щоб претендувати на цю нагороду.
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