Бесплатная ШИ-модель GPT-5 уже в сети — что она умеет

Компания OpenAI наконец-то представила долгожданную GPT-5. По словам экспертов, речь идет о "лучшей языковой модели в мире", которую смогут испытать и пользователи ChatGPT с бесплатным тарифом.

В чем заключается уникальность GPT-5

Первым с заявлением по этому поводу выступил генеральный директор компании Сэм Альтман.

По словам последнего, новая ИИ-модель — "команда профессоров в вашем кармане".

Альтман уверяет, что она лучше справляется с логическими задачами, реже "придумывает" факты и способна самостоятельно определять, нужен ли пользователю детальный анализ или быстрый ответ.

Что также интересно, именно OpenAI называет GPT-5 "лучшей в мире" моделью для программирования, написания текстов и задач в области медицины.

На этот раз в центре внимания разработчиков было именно программирование.

К примеру, в рамках презентации GPT-5 лишь через несколько секунд создала полноценный обучающий сайт для изучения французского языка с интерактивной игрой.

Более того, указано, что нейросеть с помощью одного промпта (запроса) способна создавать игры и другие проекты.