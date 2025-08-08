Бесплатная ШИ-модель GPT-5 уже в сети — что она умеет

Компания OpenAI наконец-то представила долгожданную GPT-5. По словам экспертов, речь идет о "лучшей языковой модели в мире", которую смогут испытать и пользователи ChatGPT с бесплатным тарифом.
Главные тезисы
- GPT-5 сможет поразить пользователей своими способностями.
- Она является шагом к созданию общего ИИ AGI, которая должна превзойти когнитивные способности человека в разных сферах.
В чем заключается уникальность GPT-5
Первым с заявлением по этому поводу выступил генеральный директор компании Сэм Альтман.
По словам последнего, новая ИИ-модель — "команда профессоров в вашем кармане".
Альтман уверяет, что она лучше справляется с логическими задачами, реже "придумывает" факты и способна самостоятельно определять, нужен ли пользователю детальный анализ или быстрый ответ.
Что также интересно, именно OpenAI называет GPT-5 "лучшей в мире" моделью для программирования, написания текстов и задач в области медицины.
На этот раз в центре внимания разработчиков было именно программирование.
К примеру, в рамках презентации GPT-5 лишь через несколько секунд создала полноценный обучающий сайт для изучения французского языка с интерактивной игрой.
Более того, указано, что нейросеть с помощью одного промпта (запроса) способна создавать игры и другие проекты.
Как уверяет Альтман, GPT-5 является еще одним важным шагом в создании AGI. Речь идет об общем ИИ, которое сможет превзойти когнитивные способности человека в широком спектре отраслей.
