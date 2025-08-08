Безплатна ШІ-модель GPT-5 уже в мережі — що вона вміє

Компанія OpenAI нарешті представила довгоочікувану GPT-5. За словами експертів, йдеться про "найкращу мовну модель у світі", яку зможуть випробувати та користувачі ChatGPT з безкоштовним тарифом.
Головні тези:
- GPT-5 зможе вразити користувачів своїми здібностями.
- Вона є кроком до створення загального ШІ AGI, яке має перевершити когнітивні здібності людини у різних галузях.
У чому полягає унікальність GPT-5
Першим з заявою з цього приводу виступив генеральний директор компанії Сем Альтман.
За словами останнього, нова ШІ-модель — "команда професорів у вашій кишені".
Альтман запевняє, що вона ліпше справляється з логічними завданнями, рідше "вигадує" факти і здатна самостійно визначати, чи потрібен користувачеві детальний аналіз або швидка відповідь.
Що також цікаво, саме OpenAI називає GPT-5 "найкращою у світі" моделлю для програмування, написання текстів і завдань у галузі медицини.
Цього разу у центрі уваги розробників було саме програмуванню.
До прикладу, у межах презентації GPT-5 лише за кілька секунд створила повноцінний навчальний сайт для вивчення французької мови з інтерактивною грою.
Ба більше, вказано, що нейромережа за допомогою одного промпта (запиту) здатна створювати ігри та інші проєкти.
Як запевняє Альтман, GPT-5 є ще одним важливим кроком до створення AGI. Йдеться про загальний ШІ, який зможе перевершити когнітивні здібності людини в широкому спектрі галузей.
