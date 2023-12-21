Без личной явки. В России изменились правила постановки на военный учет

С того дня, когда призывнику "вручат" электронную повестку, гражданину России будет запрещаться покидать страну, пока он не явится за повесткой в военкомат. Предупреждение о запрете выезда будет направлено будущему мобилизованному в течение суток с означенной даты.
Осенний призыв-2024 в РФ пройдет по электронным повесткам
Российский диктатор Владимир Путин поручил провести осенний призыв россиян в 2024 году с использованием единого реестра военнообязанных и электронных повесток – граждан РФ смогут ставить на учет без личной явки.
Об этом напиали в перечне поручений по вопросам призыва граждан на военную службу, опубликованном на сайте Кремля.
За призыв постановку россиян на военный учет без личной явки в военный комиссариат и за формирование и направление повесток в электронной форме будут отвечать лично глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Эти министерства должны будут обеспечить также предоставление гражданам доступа к личному кабинету в реестре повесток.
Электронную повестку сочтут врученной по истечении 7 дней с даты ее публикации в реестре.
С того дня, когда повестка считается врученной, гражданину запрещается покидать страну, пока он не явится за повесткой в военкомат. Предупреждение о запрете выезда будет направлено призывнику в течение суток со дня вручения повестки.
На то, чтобы явиться в военкомат у призывника будет 20 дней. В противном случае ему запретят оформлять кредиты и ссуды, регистрировать ИП, недвижимость и автомобили, а также управлять транспортом и т.д.
Ограничения будут автоматически сниматься в течение суток с момента явки по повестке или подтверждения уважительных причин для неявки.
14 апреля Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и о закрытии границы для сторонников.
Оккупанты мобилизуют мужчин в Крыму
Как рассказала в интервью порталу "Дрон. Медиа" постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева, статистика, касающаяся мобилизации мужчин из Крыма, является "закрытой информацией".
Она также отметила, что с 2014 года – с начала российской оккупации – в Крыму на срочную службу было призвано около 40 тысяч человек.
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