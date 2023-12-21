Без личной явки. В России изменились правила постановки на военный учет

С того дня, когда призывнику "вручат" электронную повестку, гражданину России будет запрещаться покидать страну, пока он не явится за повесткой в военкомат. Предупреждение о запрете выезда будет направлено будущему мобилизованному в течение суток с означенной даты.

Осенний призыв-2024 в РФ пройдет по электронным повесткам

Российский диктатор Владимир Путин поручил провести осенний призыв россиян в 2024 году с использованием единого реестра военнообязанных и электронных повесток – граждан РФ смогут ставить на учет без личной явки.

Об этом напиали в перечне поручений по вопросам призыва граждан на военную службу, опубликованном на сайте Кремля.

За призыв постановку россиян на военный учет без личной явки в военный комиссариат и за формирование и направление повесток в электронной форме будут отвечать лично глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Эти министерства должны будут обеспечить также предоставление гражданам доступа к личному кабинету в реестре повесток.

Электронную повестку сочтут врученной по истечении 7 дней с даты ее публикации в реестре.

С того дня, когда повестка считается врученной, гражданину запрещается покидать страну, пока он не явится за повесткой в военкомат. Предупреждение о запрете выезда будет направлено призывнику в течение суток со дня вручения повестки.

На то, чтобы явиться в военкомат у призывника будет 20 дней. В противном случае ему запретят оформлять кредиты и ссуды, регистрировать ИП, недвижимость и автомобили, а также управлять транспортом и т.д.

Ограничения будут автоматически сниматься в течение суток с момента явки по повестке или подтверждения уважительных причин для неявки.

14 апреля Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и о закрытии границы для сторонников.

Оккупанты мобилизуют мужчин в Крыму

Как рассказала в интервью порталу "Дрон. Медиа" постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева, статистика, касающаяся мобилизации мужчин из Крыма, является "закрытой информацией".

Мы стараемся следить через дополнительные источники. К примеру, это выделение земельных участков тем, кто пошел на контрактную службу. Или по количеству похорон. Сложно сказать однозначно, но это десятки тысяч людей, мобилизованных за весь период полномасштабного вторжения, но далеко не обо всех известно, - рассказала Ташева. Поделиться

Она также отметила, что с 2014 года – с начала российской оккупации – в Крыму на срочную службу было призвано около 40 тысяч человек.