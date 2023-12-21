Без особистої явки. У Росії змінилися правила постановки на військовий облік

З того дня, коли призовнику “вручать" електронну повістку, громадянину Росії заборонятиметься залишати країну, поки він не з'явиться за повісткою до військкомату. Попередження про заборону виїзду надсилатимуть майбутньому мобілізованому протягом доби з цієї дати.

Осінній призов-2024 у РФ пройде з електроннии повістками

Російський диктатор Володимир Путін доручив провести осінній призов росіян 2024 року з використанням єдиного реєстру військовозобов'язаних та електронних повісток − громадян РФ зможуть ставити на облік без особистої явки.

Про це напиали у переліку доручень з питань призову громадян на військову службу, опублікованому на сайті Кремля.

За призов, постановку росіян на військовий облік без особистої явки до військового комісаріату і за формування та направлення повісток в електронній формі відповідатимуть особисто глава Міноборони РФ Сергій Шойгу і глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв.

Ці міністерства повинні будуть забезпечити також надання громадянам доступу до особистого кабінету в реєстрі повісток.

Електронну повістку вважатимуть врученою після закінчення 7 днів з дати її публікації в реєстрі.

З того дня, коли повістку вважають врученою, громадянину забороняється залишати країну, поки він не з'явиться за повісткою до військкомату. Попередження про заборону виїзду надсилатимуть призовнику протягом доби з дня вручення повістки.

На те, щоб з'явитися до військкомату у призовника буде 20 днів. В іншому разі йому заборонять оформляти кредити і позики, реєструвати ІП, нерухомість і автомобілі, а також керувати транспортом тощо.

Обмеження зніматимуть автоматично протягом доби з моменту явки за повісткою або підтвердження поважних причин для неявки.

14 квітня Путін підписав закон про створення єдиного реєстру військовозобов'язаних, електронні повістки та про закриття кордону для ухильників.

Окупанти мобілізують чоловіків у Криму

Як розповіла в інтерв'ю порталу "Дрон. Медіа" постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева, статистика, яка стосується мобілізації чоловіків із Криму є "закритою інформацією".

Ми намагаємося стежити через додаткові джерела. Наприклад, це виділення земельних ділянок тим, хто пішов на контрактну службу. Або за кількістю похоронів. Складно сказати однозначно, але це десятки тисяч людей, які були мобілізовані за весь період повномасштабного вторгнення, але далеко не про всіх відомо, — розповіла Ташева. Поширити

Вона також зазначила, що з 2014 року — від початку російської окупації — у Криму на строкову службу було призвано близько 40 тисяч осіб.