Безумный рост цен на косметику в Украине ― причины и прогнозы

Уже скоро цены на косметику внутренних производителей в Украине вырастут на 20-50%. Что важно понимать, все это будет происходить из-за гармонизации с законами Евросоюза.

На украинском рынке косметики происходят серьезные изменения

Цена на косметику внутренних производителей вырастет на 20–50%, — прогнозирует Николай Романьок, основатель компании Archimed, консультирующей иностранные компании отрасли. Поделиться

По его словам, последние 2 месяца украинские косметические бизнесы должны соблюдать новые правила производства.

Главная причина — гармонизация с законами ЕС.

Это существенные затраты на пересмотр складов и ингредиентов продукции, ее упаковку, оборудование, сертификацию и т.д., — заявила соучредитель бренда косметики Livesta Светлана Дихтяренко. Поделиться

Как бизнесу справиться с этими вызовами

Согласно последним данным, в Украине зарегистрировано 1159 производителей косметических средств.

Что важно понимать, в течение прошлого года они уплатили в казну 1,8 млрд грн налогов, отмечает Романьок, ссылаясь на аналитику исследовательского агентства Fama.

Несложно догадаться, что указанные новые правила для них — своеобразный экзамен на выживание.

Де-факто это означает, что придется вложить более 7000–10 000 долларов для завершения перехода.

Это дополнительные лабораторные тесты, регистрация и консультации с юристами, — рассказывает Евгения Лысенко, соучредитель косметического бренда Crumb. Поделиться

Отдельным важным вопросом также остается то, на сколько повысят цены поставщики компонентов, которые тоже подпадают под регламент.