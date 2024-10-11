Безумный рост цен на косметику в Украине ― причины и прогнозы
Категория
Экономика
Дата публикации

Безумный рост цен на косметику в Украине ― причины и прогнозы

косметика
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Источник:  Forbes Украина

Уже скоро цены на косметику внутренних производителей в Украине вырастут на 20-50%. Что важно понимать, все это будет происходить из-за гармонизации с законами Евросоюза.

Главные тезисы

  • Производители косметики должны вложить немалые средства в пересмотр складов, сертификацию и оборудование, чтобы соблюдать новые требования.
  • Бизнесам украинской косметической отрасли придется столкнуться с многочисленными вызовами.
  • Поставщики компонентов также подвергаются новым регламентам, что может привести к дополнительному росту цен на косметику.

На украинском рынке косметики происходят серьезные изменения

Цена на косметику внутренних производителей вырастет на 20–50%, — прогнозирует Николай Романьок, основатель компании Archimed, консультирующей иностранные компании отрасли.

По его словам, последние 2 месяца украинские косметические бизнесы должны соблюдать новые правила производства.

Главная причина — гармонизация с законами ЕС.

Это существенные затраты на пересмотр складов и ингредиентов продукции, ее упаковку, оборудование, сертификацию и т.д., — заявила соучредитель бренда косметики Livesta Светлана Дихтяренко.

Как бизнесу справиться с этими вызовами

Согласно последним данным, в Украине зарегистрировано 1159 производителей косметических средств.

Что важно понимать, в течение прошлого года они уплатили в казну 1,8 млрд грн налогов, отмечает Романьок, ссылаясь на аналитику исследовательского агентства Fama.

Несложно догадаться, что указанные новые правила для них — своеобразный экзамен на выживание.

Де-факто это означает, что придется вложить более 7000–10 000 долларов для завершения перехода.

Это дополнительные лабораторные тесты, регистрация и консультации с юристами, — рассказывает Евгения Лысенко, соучредитель косметического бренда Crumb.

Отдельным важным вопросом также остается то, на сколько повысят цены поставщики компонентов, которые тоже подпадают под регламент.

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