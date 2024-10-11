Безумный рост цен на косметику в Украине ― причины и прогнозы

Уже скоро цены на косметику внутренних производителей в Украине вырастут на 20-50%. Что важно понимать, все это будет происходить из-за гармонизации с законами Евросоюза.
Главные тезисы
- Производители косметики должны вложить немалые средства в пересмотр складов, сертификацию и оборудование, чтобы соблюдать новые требования.
- Бизнесам украинской косметической отрасли придется столкнуться с многочисленными вызовами.
- Поставщики компонентов также подвергаются новым регламентам, что может привести к дополнительному росту цен на косметику.
На украинском рынке косметики происходят серьезные изменения
По его словам, последние 2 месяца украинские косметические бизнесы должны соблюдать новые правила производства.
Главная причина — гармонизация с законами ЕС.
Как бизнесу справиться с этими вызовами
Согласно последним данным, в Украине зарегистрировано 1159 производителей косметических средств.
Что важно понимать, в течение прошлого года они уплатили в казну 1,8 млрд грн налогов, отмечает Романьок, ссылаясь на аналитику исследовательского агентства Fama.
Несложно догадаться, что указанные новые правила для них — своеобразный экзамен на выживание.
Де-факто это означает, что придется вложить более 7000–10 000 долларов для завершения перехода.
Отдельным важным вопросом также остается то, на сколько повысят цены поставщики компонентов, которые тоже подпадают под регламент.
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