Шалений ріст цін на косметику в Україні ― причини та прогнози

Уже незабаром ціни на косметику внутрішніх виробників в Україні зростуть на 20-50%. Що важливо розуміти, все це буде відбуватися через гармонізацію із законами Євросоюзу.

На українському ринку косметики відбуваються серйозні зміни

Ціна на косметику внутрішніх виробників зросте на 20–50%, – прогнозує Микола Романьок, засновник компанії Archimed, яка консультує іноземні компанії галузі. Поширити

За його словами, останні 2 місяці українські косметичні бізнеси повинні дотримуватися нових правил виробництва.

Головна причина – гармонізація із законами ЄС.

Це суттєві витрати на перегляд складів та інгредієнтів продукції, її пакування, обладнання, сертифікацію тощо, – заявила співзасновниця бренду косметики Livesta Світлана Діхтяренко. Поширити

Як бізнесу впоратися з цими викликами

Згідно з останніми даними, в Україні зареєстровано 1159 виробників косметичних засобів.

Що важливо розуміти, протягом минулого року вони сплатили у казну 1,8 млрд грн податків, зазначає Романьок, посилаючись на аналітику дослідницької агенції Fama.

Неважко здогадатися, що вказані нові правила для них – своєрідний екзамен на виживання.

Де-факто це означає, що доведеться вкласти понад 7000–10 000 доларів для завершення переходу.

Це додаткові лабораторні тести, реєстрація та консультації з юристами, – розповідає Євгенія Лисенко, співзасновниця косметичного бренду Crumb. Поширити

Окремим важливим питання також залишається те, на скільки підвищать ціни постачальники компонентів, які теж підпадають під регламент.