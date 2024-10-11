Шалений ріст цін на косметику в Україні ― причини та прогнози
Категорія
Економіка
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Шалений ріст цін на косметику в Україні ― причини та прогнози

Косметика
Джерело:  Forbes Україна

Уже незабаром ціни на косметику внутрішніх виробників в Україні зростуть на 20-50%. Що важливо розуміти, все це буде відбуватися через гармонізацію із законами Євросоюзу.

Головні тези:

  • Виробники косметики повинні вкласти значні кошти в перегляд складів, сертифікацію та обладнання, щоб дотримуватися нових вимог.
  • Бізнесам української косметичної галузі доведеться мати справу з численними викликами.
  • Постачальники компонентів також підпадають під нові регламенти, що може призвести до додаткового зростання цін на косметику.

На українському ринку косметики відбуваються серйозні зміни

Ціна на косметику внутрішніх виробників зросте на 20–50%, – прогнозує Микола Романьок, засновник компанії Archimed, яка консультує іноземні компанії галузі.

За його словами, останні 2 місяці українські косметичні бізнеси повинні дотримуватися нових правил виробництва.

Головна причина – гармонізація із законами ЄС.

Це суттєві витрати на перегляд складів та інгредієнтів продукції, її пакування, обладнання, сертифікацію тощо, – заявила співзасновниця бренду косметики Livesta Світлана Діхтяренко.

Як бізнесу впоратися з цими викликами

Згідно з останніми даними, в Україні зареєстровано 1159 виробників косметичних засобів.

Що важливо розуміти, протягом минулого року вони сплатили у казну 1,8 млрд грн податків, зазначає Романьок, посилаючись на аналітику дослідницької агенції Fama.

Неважко здогадатися, що вказані нові правила для них – своєрідний екзамен на виживання.

Де-факто це означає, що доведеться вкласти понад 7000–10 000 доларів для завершення переходу.

Це додаткові лабораторні тести, реєстрація та консультації з юристами, – розповідає Євгенія Лисенко, співзасновниця косметичного бренду Crumb.

Окремим важливим питання також залишається те, на скільки підвищать ціни постачальники компонентів, які теж підпадають під регламент.

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