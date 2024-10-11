Шалений ріст цін на косметику в Україні ― причини та прогнози

Уже незабаром ціни на косметику внутрішніх виробників в Україні зростуть на 20-50%. Що важливо розуміти, все це буде відбуватися через гармонізацію із законами Євросоюзу.
Головні тези:
- Виробники косметики повинні вкласти значні кошти в перегляд складів, сертифікацію та обладнання, щоб дотримуватися нових вимог.
- Бізнесам української косметичної галузі доведеться мати справу з численними викликами.
- Постачальники компонентів також підпадають під нові регламенти, що може призвести до додаткового зростання цін на косметику.
На українському ринку косметики відбуваються серйозні зміни
За його словами, останні 2 місяці українські косметичні бізнеси повинні дотримуватися нових правил виробництва.
Головна причина – гармонізація із законами ЄС.
Як бізнесу впоратися з цими викликами
Згідно з останніми даними, в Україні зареєстровано 1159 виробників косметичних засобів.
Що важливо розуміти, протягом минулого року вони сплатили у казну 1,8 млрд грн податків, зазначає Романьок, посилаючись на аналітику дослідницької агенції Fama.
Неважко здогадатися, що вказані нові правила для них – своєрідний екзамен на виживання.
Де-факто це означає, що доведеться вкласти понад 7000–10 000 доларів для завершення переходу.
Окремим важливим питання також залишається те, на скільки підвищать ціни постачальники компонентів, які теж підпадають під регламент.
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