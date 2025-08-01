Биологический лазер. Ученые сделали неожиданное открытие насчет хвоста павлина

Перья павлина содержат наноструктуры, рассеивающие свет таким образом, что их оперение переливается оттенками синего и зеленого. Нанеся специальный краситель на хвост павлина, ученые из Флоридского политехнического университета и Университета штата Янгстаун начали поиск структур, которые могут излучать совершенно другое характерное свечение.
Главные тезисы
- Перья хвоста павлина содержат наноструктуры, способные создавать желто-зеленые лазеры.
- Открытие ученых может помочь в развитии лазерных технологий.
- Оптические полости в хвосте павлина могут представлять интерес для биологов и физиков.
Ученые сделали неожиданное открытие по поводу хвоста павлина
В потрясающем открытии они обнаружили, что глазки на перьях павлина обладают уникальными свойствами: они выравнивают световые волны, отражая их вперед и назад, превращая их в желто-зеленые лазеры.
Само слово "лазер" — это аббревиатура от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (усиление света с помощью стимулированного излучения). Если посветить на атомы определенных материалов, например красителей или кристаллов, они будут совместно возбуждать друг друга, испуская поток фотонов.
Такое усиление света встречается в природе нередко, что привлекает внимание исследователей, занимающихся разработкой биологических лазеров.
Исследователи обнаружили свидетельство наличия оптических полостей в виде резонирующих наноструктур в разных частях глазного пятна, каждое из которых слабо излучает две разные длины волн: зеленую и желто-оранжевую.
Какая именно структура отвечает за выравнивание усиленного света в этих цветах, пока неясно. Но тот факт, что они расположены по всему перу и все излучают волны одинаковой длины, характерным образом являются признаком чего-то необычного.
Выявление физических свойств этих резонаторов может привести к прогрессу в лазерных технологиях или предоставить биологам новый инструмент для анализа живых организмов.
Что касается павлинов, мы можем только догадываться, почему эволюция встроила лазеры в их потрясающее переливчатое оперение.
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